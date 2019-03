Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme, Carmen Simionescu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Bogdan Caplescu. Mai mult, cei urmeaza chiar sa devina parinți, iar fiica lui Adrian Minune a rupt tacerea in legatura cu mult speculata sa viața personala.

- Carmen Simionescu și Bogdan Caplescu urmeaza sa devina parinți pentru prima data și sunt extrem de fericiți. Daca pana acum frumoasa bruneta și-a ținut burtica ascunsa, acum, iubitul ei a postat pe contul lui de Instagram o fotografie extrem de emoționanta.

- Avem informații de ultima ora, despre starea Andreei Balan. Vedeta a facut, ieri, o operație de cezariana, in timpul careia a facut un stop cardio-respirator. Iata ce a facut, acum scurt timp, George Burcea, soțul vedetei.

- Carmen Simionescu simte ca traieste o poveste parca desprinsa din filmele de dragoste! In doar cateva luni isi va strange in brate primul copil, iar ea si Bogdan Caplescu sunt nerabdatori.

- Ilinca Vandici a devenit mama in 2017, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Vedeta s-a dedicat creșterii micuțului ei, insa a avut grija și de cariera. Ilinca Vandici a vorbit și despre un moment destul de greu din viața ei, depresia postnatala. "In momentul in care ești insarcinata trebuie…

- De cand a aflat ca urmeaza sa devina mama, Carmen Simionescu este in culmea fericirii. Vedeta s-a pozat recent intr-o costumație care ii ascunde burtica. Carmen Simionescu face pași spre al doilea trimestru de sarcina, cel in care burtica se face tot mai mare și vizibila. Ea s-a pozat recent cu o ținuta…