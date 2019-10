Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Adi Minune este cum nu se poate mai fericita! Cariera ii merge ca pe roate și este implinita, dar este și o mamica de succes, caci de la venirea pe lumea a fetiței sale, Sofia, este nedezlipita de aceasta!

- Adrian Minune are cu ce sa se mandreasca. Artistul are trei copii la fel de talentati ca si el, dar si foarte frumosi. Carmen Simionescu este fiica cea mare a cantaretului, iar de curand a adus pe lume primul copil. Ea s-a recuperat rapid, iar acum arata precum un star international.

- De cand a devenit mama pentru prima oara, Carmen Simionescu nu mai poate sa se desparta de minunația ei! Fiica lui Adrian Minune este topita dupa fiica ei, primul copil de altfel, pe care o rasfața ca pe ochii din cap.

- De cand au devenit parinți pentru prima data, Carmen Simionescu și iubitul ei, Bogdan Caplescu sunt in culmea fericirii! Cei doi petrec foarte mult timp in compania fetiței lor și chiar daca sunt tineri, sunt extrem de dedicați in creșterea și ingrijirea micuței Sofia Maria Rossa.

- In urma cu aproape 2 saptamani, Carmen Simionescu a adus pe lume primul sau copil și de atunci este cea mai fericita. Sofia Maria Rossa i-a facut viața mai frumoasa și a determinat-o pe frumoasa artista sa vada lucrurile cu alți ochi și sa-și dea seama ce anume conteaza cu adevarat, in existența unei…

- Karmen, fiica lui Adrian Minune, a nascut o fetița in prima zi a lunii august. Tanara a fost extrem de emoționata la gandul ca avea sa o stranga pe Sofia in brațe pentru prima data dupa atatea luni de așteptare. Un apropiat al familiei a declarat ca mamica a facut bagajul de mai multe ori inainte de…

- Bucurie mare in familia lui Adi Minune. Fiica sa, Carmen, a devenit mamica pentru prima oara. Carmen Simionescu și soțul ei, Bogdan Caplescu, au devenit parinți pentru prima oara ieri, 1 august, parinți, pentru prima oara. Fetița lor a venit pe lume in jurul orei 13:00 și este perfect sanatoasa. Carmen…

- Carmen Simionescu si Bogdan Caplescu au trecut peste ziua cea mare! Joi, pe 1 august, vedeta a nascut-o pe Sofia. Vizibil emotionat, tanarul tatic petrece tot timpul la spital pentru a le fi alaturi celor mai importante femei din viata lui.