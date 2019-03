Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme, Carmen Simionescu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Bogdan Caplescu. Mai mult, cei urmeaza chiar sa devina parinți, iar fiica lui Adrian Minune a rupt tacerea in legatura cu mult speculata sa viața personala.

- Fiica lui Adi Minune are 22 de ani și in curand va deveni mama pentru prima oara. Carmen Simionescu afacut o ședința foto pentru revista VIVA!, in care și-a expus mandra burtica de gravida. Mai mult, interpreta a marturisit ca in procent de 90%, va avea un baiețel. „In procent de 90% ni s-a zis ca…

- Carmen Simionescu a reușit sa puna pe jar mințile barbaților, dupa ce a postat o fotografie din cadrul unei sesiuni foto realizate in deșert. Artista a purtat o burka, valul specific islamic și a reușit sa iși scoata in evidența ochii. Karmen a postat imaginea pe Instagram, ea fiind in vacanța petrecuta…

- Carmen Simionescu se afla in primul trimestru de sarcina și este cum nu se poate mai fericita. Fiicei lui Adrian Minune deja a inceput sa i se vada burtica, iar artista a impartașit acest lucru cu fanii ei.

- Karmen și Bogdan Caplescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar in urma cu doar cateva saptamani s-a spus ca cei doi se pregatesc sa devina in curand parinți. Pana acum, niciunul dintre ei nu a confirmat marea veste, iar fiica lui Adi Minune ar fi insarcinata in primul trimestru. Zilele acestea,…

- In urma cu nici o luna, Spynews.ro lansa bomba lumii mondene: Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, este insarcinata cu primul ei copil. Deși a preferat discreția și sa nu vorbeasca despre bucuria din viața ei, se pare ca fata celebrului manelist a spus, intr-un final, „gata, nu ma mai ascund”!