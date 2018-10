Carmen si Klaus, un Stan si Bran la Cotroceni

Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul din octombrie este despre randuielile Ortodoxiei latino-orientale si despre Organizatia paramilitara a noii Securitati. Franta – cinci bucati. Germania – cinci bucati. Italia – patru bucati. Spania – o bucata. Romania – sapte bucati. SRI, SIE, SPP, STS, DGIA, DIPI si, parca, DOS. Sunt cei…

- Intrebat – in cadrul declaratiei de presa comune sustinute alaturi de premierul olandez dupa intrevederea avuta miercuri dupa-amiaza la Cotroceni – cum comenteaza acuzatiile ca protestul din 10 august ar fi fost finantat din strainatate, Klaus Iohannis a dat un raspuns scurt. “Nu am astfel de date”,…

- De la Cotroceni s-a anuntat ca, in cursul zilei de vineri, cererea de urmarire penala a fostului ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu, a fost transmisa de catre presedintele Iohannis ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Este vorba despre solicitarea vizandu-l pe Sandu, fost ministru in intervalul…

- Dupa ce ministrul Finantelor a anuntat adoptarea rectificarii bugetare prin OUG, la finele sedintei Executivului in startul careia Dancila spusese ca se va “merge mai departe” cu aceasta procedura in ciuda suspendarii sedintei CSAT, din ziua precedenta, de la Cotroceni s-a transmis o reactie transanta…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma unei cresteri bruste de nivel a raului Raganello, in parcul national Pollino din Calabria, a crescut la 11, a anunțat marți dimineața șeful Protectiei civile regionale, Carlo Tansi, potrivit jurnalul.ro.

- Manifestațiile din Piața Victoriei și din țara au generat o adevarata dezbatere la nivelul PSD-ului, preopinenții punand, in mesajele lor, toata experiența politica și de viața. Exemplele aparute astazi, 14 august, in media naționala, sunt semnificative in acest sens, semn ca partidul are și forța,…

- Vladoiu a vrut sa-l bata pe Mutu: ”S-a enervat teribil, l-a alergat in jurul mesei”. „Briliantul” a fost dintotdeauna un rebel, dar, in tinerețe, aceasta atitudine era sa-i aduca „daune”. Mutu l-a suparat pe tumultosul Jean Vladoiu , care a vrut sa-l bata in vestiar! Adrian Mihalcea a povestit evenimentul…

- In urma cu o luna, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, le plangea de mila marilor datornici la stat, sustinand ca “lista rusinii” ar trebui sa fie ascunsa de ochii cetatenilor. La scurt timp, insa, acelasi Teodorovici a demarat, la comanda lui Liviu Dragnea, o campanie furibunda impotriva presedintelui…