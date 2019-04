Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PSD considera ca Klaus Iohannis nu vrea sa il revoce pe Lazar și a readus in atenția publicului zvonurile conform carora președintele ar fi șantajat cu dosarul in care soția sa, Carmen Iohannis, e anchetata pentru casele din Sibiu. "Categoric, nu, Lazar nu mai are ce sa caute in frunte…

- Liviu Dragnea cere, oficial, revocarea lui Augustin Lazar din funcția de procuror general al Romaniei, dupa dovezile de la CNSAS prin care a refuzat sa propuna, spre eliberare, a disidentului Iulius Filip, in doua randuri, pe cand era președintele comisiei de eliberari de la Penitenciarul Aiud.Șeful…

- Președintele Klaus Iohannis a venit, in aceasta dimineața, sa asiste la slujba de duminica la Biserica Romano-Catolica din Sibiu, potrivit Romania TV. Insotit de sotia sa, Carmen Iohannis, s-a lasat filmat de jurnalisti, in timp ce se indrepta spre intrarea lacasului de cult. Fiind sfarsit…

- La sosirea sa in Romania, vineri, 31 mai 2019, papa Francisc va fi intampinat la aeroportul Bucuresti – Otopeni de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis: au anuntat zilele trecute surse din Administratia Prezidentiala preluate de Agerpres. Sosirea pontifului este programata la ora 12.00. Acelasi gest…

- Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, a fost audiata la inceputul acestei luni de procurorii de la Parchetul General in dosarul care vizeaza banii obținuți din inchirierea unei case din Sibiu.

- Klaus Iohannis a aparut, duminica, alaturi de Carmen Iohannis, in plin scandal legat de buget cu liderii PSD și ALDE. In timp ce cei din PSD pregatesc o plangere penala pe numele șefului statului, Iohannis a considerat de cuviința sa nu aiba nicio ieșire publica in afara acelui comunicat adresat…

- „Prima iesire la teatru cu clasa a IX-a. Sa ne apreciem cultura, ea este identitatea noastra in universalitate!", scrie Carmen Iohannis pe pagina de Facebook. Citeste si PSD: Lazar tolereaza absentele de la audieri ale sotiei prezidentiale. La schimb Iohannis refuza revocarea procurorului…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a postat pe Facebook o fotografie in care apare alaturi de ambasadorul Germaniei la Bucuresti Cord Meier-Klodt, de sotia acestuia, de directorului Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, Constantin Chiriac, si de un grup de elevi.