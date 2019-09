Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Oanei Radu a pierdut astazi lupta cu viața, la trei saptamani dupa ce a fost incendiat in scara unui bloc din Craiova. Alin a fost in coma indusa, din cauza arsurilor, ce i-au acoperit 75% din corp. Anunțul a fost facut de Oana Radu, pe contul de socializare, acolo unde a primit zeci de comentarii…

- Cantareața de muzica country Kylie Rae Harris a murit intr-un accident de circulație, produs in New Mexico. In urma impactului violent, o adolescenta de 16 ani, aflata intr-o alta mașina, și-a pierdut viața. Trei vehicule au fost implicate miercuri in ciocnirea violenta. Șoferul celui de-al treilea…

- Prezentatorul TV Cristi Brancu este in doliu. Mama lui a murit vineri, 16 august, in spital. Cristi a anunțat vestea cea trista pe pagina lui de Facebook, printr-un mesaj emoționant: ”Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie minunata. Ii mulțumesc ca a crezut ca voi…

- La o luna de cand a fost la un pas de moarte, Cornelia Catanga trece din nou prin clipe grele. Cumnata artistei a murit, iar joi, de Sf. Marie, aceasta este inmormantata. „Nu ne așteptam ca Mariana, care era o femeie cu un suflet mare, sa moara atat de tanara. Medicii Spitalului ”Victor Babeș” s-au…

- Imediat dupa ce s-a aflat ca omul de afaceri Marcel Toader a incetat din viața, pe contul de socializare al acestuia au aparut numeroase mesaje de condoleanțe din partea fanilor și a prietenilor. Marcel Toader a incetat din viața la varsta de 56 de ani, in urma unui infarct. Vestea i-a șocat pe toți…

- Vestea ca Anca Pop s-a stins din viata a venit ca o lovitura pentru familia sa, care, culmea, o astepta acasa. A trecut mai bine de jumatate de an de la decesul artistei, iar durerea a ramas neschimbata, mai ales ca in urma cu cateva luni a murit si mama artistei.

- Moartea actorului Cameron Boyce, star Disney, a șocat Hollywoodul. Tanarul actor Cameron Boyce cunoscut pentru rolurile din Descendants, Jessie sau Grown Ups a fost gasit mort de familie care a confirmat decesul. ”Cu inima grea anunțam ca in aceasta dimineața l-am pierdut pe Cameron. A murit…

- Mihaela Moise, "Meme", asa cum o stie toata lumea, trece printr-o perioada extrem de grea. Marti a aflat ca o prietena draga ei este bolnava de cancer. Desi nu a vrut sa spuna despre cine este vorba, vedeta a facut un apel, in direct.