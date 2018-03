Stiri pe aceeasi tema

- Mariana de la Exatlon a ajuns in țara, duminica seara (25 martie). Concurenta a fost foarte fericita cand a pașit pe pamant romanesc. Cu toate acestea, femeia nu a fost așteptata de fiul sau, Valentin, la aeroport. Mariana a explicat de ce baiatul ei nu a venit la Otopeni. Mariana de la Exatlon a vorbit…

- "Pe 21 aveam un zbor cu o companie aeriana, care s-a anulat, credeam eu din cauza vremii. Am fost transferati pe un alt zbor, la o companie poloneza. Nici nu am fost intrebata daca imi doresc acest lucru. Nu e firesc sa platesti 3,4 stele si sa stai la o stea sau doua. Am zis ca concert. Si uite…

- Scandal de proportii in showbiz-ul romanesc. Carmen Serban a ajuns in mijlocul unui scandal imens in urma cu cateva zile atunci cand ar fi trebuit sa plece in America. “Pe 21 aveam un zbor cu o companie aeriana, care s-a anulat, credeam eu din cauza vremii. Am fost transferati pe un alt zbor, la o companie…

- Carmen Șerban este șocata! Nu mai are voie sa calce taramul american. Artista a explicat motivul uluitor pentru care are interzis Statele Unite ale Americii. Totul a plecat in urma cu doar cateva zile. ”Pe 21 aveam un zbor cu o companie aeriana, care s-a anulat, credeam eu din cauza vremii. Am fost…

- Amandoua sunt artiste talentate și de succes, sunt prietene, iar acum Antonia și Delia se regasesc ambele și in calitate de jurate, astfel ca au avut multe de povestit. Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leaga, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre…

- Cristian Țanțareanu susține ca nimic din ce s-a scris despre el nu este adevarat. Omul de afaceri s-a fotografiat inclusiv facand exerciții in sala de forța. Țanțareanu nu a renunțat la umorul lui caracteristic. S-a spus recent ca omul de afaceri ar fi pe moarte și ar fi chemat inclusiv preotul sa-l…

- Ana, micuța de doar cateva luni a vedetei Simona Gherghe, a rostit primul cuvant, iar vedeta de la ”Acces Direct” a fost pe faza și a filmat-o pe fetița. Intr-un filmuleț postat pe Instagram, Ana a fost surprinsa in timp ce spunea cuvantul “tata”. „Mama da? Nu, glumesc, zice tata. O sa spuna si mama…

- Exatlon 20 martie. Catalin Cazacu, de la ”Faimoși”, a pierdut multe lupte contra lui Alex, de la ”Razboinici”, iar acest lucru a condus catre amuzamentul colegilor lui. Dar Catalin și-a amintit ca ultimele dispute au fost castigate de el, astfel ca a dat replica. „Mi-am luat revanșa in ultimul timp.…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat ca este la curent cu starea vremii, pe care meteorologii de la ANM o transmit, și i-a in calcul inchiderea școlilor in aceasta saptamana. Firea a mai spus ca ține legatura și cu reprezentantii Inspectoratului General Scolar. Joi și vineri ar urma…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Cezara Filimon si Ileana Ciuculete s-au cunoscut in urma cu 14 ani, cand prima s-a mutat pe aceeasi strada cu regretata artista, la doua case distanta. Vecine fiind, cele doua s-au imprietenit rapid. Le unea dragostea pentru flori si copii, dar si cea pentru oameni, familie si viata tihnita. Ultima…

- Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa, Israela Vodovoz s-a implicat intr-o tranzactie imobilara, dorind sa vanda un teren. Despre ce a facut fosta balerina in ultima perioada nu se stiu prea multe, aceasta preferand sa duca o viata retrasa dupa despartirea de sotul ei, Liviu Arteni. La inceputul…

- Diana Bulimar a trecut printr-o dezamagire cumplita in viața de sportiva. Ea a ratat Campionatele Mondiale din 2013, din cauza unei accidentari la genunchi. Bruneta s-a operat atunci la Viena. Recuperarea a facut-o la clinica lui Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. Diana Laura Bulimar, cunoscuta…

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe a avut o reacție foarte categorica la adresa unor invitați pe care i-a avut la show-ul pe care il prezinta. Absolventa a Facultații de Filologie, Simona Gherghe lucreaza de foarte mulți ani in presa. publicul telespectator o știe din postura de moderatoare a emisiunii…

- Ramona Gabor s-a mutat in urma cu cațiva ani in Dubai, acolo unde s-a reprofilat, lasand modellingul pe planul doi și intrand in afaceri imobilare. Acestea nu sunt, insa, singurele noutați din viața surorii Monicai Gabor. Se pare ca nu doar financiar sta foarte bine, ci și pe plan personal. (NU RATA,…

- Un manelist celebru se confrunta cu grave probleme in familie. Alinu AJ trece prin momente cumplite. Ștefan Elena Mihaela, verișoara artistului, se lupta pentru propria viața. In varsta de 31 de ani, aceasta sufera de limfom Hodkin IIIB cu scleroza nodulara și se afla in coma indusa la Spitalul Fundeni…

- Ana, micuța de doar cateva luni a vedetei Simona Gherghe, a facut primii pași, iar vedeta de la ”Acces Direct” s-a grabit sa se laude cu asta pe pagina de socializare. A primit multe aprecieri, dar și comentarii siropoase și de drag. ”Pfoaaa”, ”Drumuri bune, Ana!!!”, ”Mami, tati& comp. pentru voi exista…

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- Ana-Maria Rusu are 37 de ani și este, pentru cei 1.260 de elevi ai sai de la Școala Generala „Anghel Saligny” și de la Colegiul Național „Unirea”, de peste drum, „doamna de treaba, care se imbraca frumos”. In online, pentru aproape 11.000 de oameni care ii urmaresc pagina de Facebook…

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Prezenta in emisiunea lui Catalin Maruța, Andreea Marin a vorbit despre un subiect sensibil din viața ei, dragostea. Deși nu a fost prea norocoasa la acest capitol, “Zana surprizelor” este in continuare indragostita de iubitul și nu este dispusa sa faca niciun compromis, daca relația nu merge. Bruneta…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a decis modificarea informarii clientilor privind ingredientele continute de produsele brutariilor, covrigariilor si patiseriilor, informeaza romaniatv.net. Brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare…

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- Exatlon. Anca a fost ultima concurenta eliminata din competiția care se desfașoara in Republica Dominicana. Ea s-a intors acasa și a fost așteptata la aeroport de fratele ei, dar și de mai mulți prieteni. Anca Mihailescu a fost eliminata in ediția de marți, 27 februarie, fiind nominalizata de echipa.…

- O postarița din Dambovița a transmis un mesaj catre asistații social care a transformat-o in vedeta internetului. Filmulețul a devenit imediat viral. (VEZI ȘI: O POSTARITA DIN ARGES, ACUZATA CA VIOLEAZA CORESPONDENTA LOCALNICILOR SI LE FURA BANI!) Revoltata de faptul ca era asaltata cu intrebari de…

- Despre Nadine stii sigur ca a fost plecata in America pentru cativa ani, insa probabil nu ai aflat inca prin ce peripetii a trecut acolo. Si nu ne referim la greutatile de adaptare pe care oricine le intampina, ci la propuneri indecente care au surprins-o pe vedeta, mai ales ca au luat-o cu totul pe…

- Competitia a avut loc la FabLab si s-a organizat in parteneriat cu IRIS Robotics Iasi. Tinerii au construit roboti care s-au intrecut intr-o competitie, fiind testati dupa mai multe criterii. Urmatoarea etapa a competitiei va fi in Timisoara, iar faza finala la Bucuresti, pe 23 - 25 martie. De acolo…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Carmen Șerban, la un pas sa arda de vie. Artista a povestit trauma pe care a trait-o in urma cu ceva timp și cat de mult a afectat-o experiența neplacuta. In tinerete a avut o brutarie si din cauza unei defectiuni s-a ars . Carmen Serban a vorbit despre aceasta experienta cutremuratoare. „Faceam paine…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Carmen Șerban a facut dezvaluiri uluitoare despre mariajul parinților ei, care au divorțat, la un moment dat, dar, surprinzator, relația a devenit mult mai buna! Artista a mai spus ca ei s-au casatorit, din nou. Carmen a mai facut și alte dezvaluiri, despre ea, de aceasta data. „Parintii mei au fost…

- Mirela Vaida s-a desparțit de emisiunea ”Acces Direct” la finalul anului trecut, atunci cand titulara de drept a postului, Simona Gherghe, a revenit. Vineri, surpriza in platou: Vaida și-a facut, din nou, apariția. Nu pentru a prezenta emisiunea, insa, ci ca invitat. Mirela Vaida a fost intampinata…

- De-a lungul istoriei, Iisus Hristos a fost pictat drept un barbat cu pielea alba, parul șaten-blond și ochii verzi-albaștri, dar adevarul este departe de aceasta imagine, spun specialiștii. Ultimele cercetari au relevat faptul ca, cel mai probabil, Iisus ar fi avut pielea inchisa la culoare și parul…

- Caz uluitor la Acces Direct! O femeie are un copil cu amantul, dar acesta refuza sa-l accepte! Soțul i-a murit, dar femeia povestește cum a fost cucerita de un alt barbat inca de cand soțul traia. La 6 luni de la moartea soțului, tanara a ramas insarcinata. „Am fete de 16 ani si de 12 […] The post Povestea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt ''clar o minciuna'', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Philipp Plein a implinit 40 de ani și a dat o petrecere de fițe pentru prietenii lui! Celebrul designer a petrecut pe un yacht de lux in America, vineri (16 februarie). Nu au lipsit, desigur, cele mai scumpe șampanii de pe piața, tortul și meniul de fițe. Așa cum era de așteptatcand vine vorba de […]…

- Prezența directorului Muzeului de Arta, Victor Neumann, in boardul Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021, nu face bine proiectului. Este declarația primarului Nicolae Robu, la dezbaterea de luni seara. Directorul executiv al ATCCE este Simona Neumann, iar unii oameni de cultura din…

- "Operarea companiei Blue Air pe Aeroportul Timisoara se desfasoara in baza contractelor de operare si de handling incheiate intre parti. Tarifele de operare sunt cele publicate, in mod transparent, in AIP Romania si aplicate, in mod nediscriminatoriu, absolut tuturor companiilor aeriene care opereaza…

- Interpreta de muzica de petrecere Carmen Șerban știe foarte clar care este locul unde se va marita. A spus cu precizie dupa ce a avut parte de un semn. Carmen Șerban, care marturisea ca a adormit la volan , a fost invitata la emisiunea „Acces Direct”, pe care Simona Gherghe o modereaza la Antena 1.…

- Dosarul liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, care s-a judecat la Tribunalul Bacau, are conexiuni multiple. In cazul mitei sunt implicați atit Gheorghe Ștefan, cit și Dan Turturica, coordonatorul site-ului Digi24.ro.

- Vescan face ce face si ajunge la sufletul publicului. Ultima piesa lansata de artist are ecou in sufletul tuturor romanilor incercati de viata, plecati peste hotare pentru o viata mai buna.

- Secretarul de stat Rex Tillerson a declarat, ieri, ca America iși va menține pe termen nelimitat prezența militara in Siria, pentru a lupta contra gruparilor teroriste, pentru a combate influența tot mai mare a Iranului și a se putea pune capat regimului liderului sirian Bashar al-Assad.

- Prezenta in aceasta dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Elena Udrea a fost intrebata de jurnalisti si despre “fuga” Alinei Bica in Costa Rica. Fostul ministru sustine ca a aflat de “vacanta prelungita”a fostei sefe DIICOT din presa si ca ultima discutie pe care a avut-o cu aceasta a…

- Bucurie uriasa pentru fanii de la MPFM! Celebrul reality-show matrimonial va incepe in curand sa fie difuzat pe Antena 1, iar Mirela Vaida va fi cea care va prezenta si cea care le va da cele mai interesante si utile sfaturi concurentilor care vor veni in casa dragostei ca sa isi intalneasca jumatatea.…