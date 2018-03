Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, ora de vara se aplica din 25 martie pana in 28 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna. Duminica, 25 martie, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora, va fi cea mai scurta zi din an. Din 25 martie pana in 28 octombrie, perioada orei de vara, diferenta dintre ora…

- O tanara a luat o decizie drastica dupa ce si-a vazut pozele de la nunta. Originara din Statele Unite ale Americii, Eden Sanboeuf are acum 28 de ani, iar in clipa in care a mers in fata altarului si a spus „Da”, cantarea foarte multe kilograme. Desi pana atunci acest lucru nu a deranjat-o foarte […]…

- "Negocierile (privind Brexit - n.r.) merg intr-o directie care este foarte favorabila Romaniei si acest lucru nu este intamplator, noi ne-am implicat in discutiile cu echipa de negociere, cu celelalte echipe din tarile UE si am obtinut pana aici - repet, este o faza intermediara de negociere - rezultate…

- Serena Williams și Simona Halep au participat la un eveniment caritabil inainte de Miami Open, informeaza adevarul.ro. Fostul lider mondial și actualul lider mondial, Simona Halep, au schimbat cateva mingi pentru campania AceinAutism, iar, la un moment dat, Serena Williams a lovit-o din greșeala pe…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014, dupa ce s-a aflat ca o firma de consultanta a manipulat cu scopuri politice datele a peste 50 milioane de utilizatori…

- Producatorul international de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază…

- Clasamentul realizat de SDSN a fost realizat ținand cont de scorurile obținute de țarile vizate la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranța de viața, calitatea și accesul la asistența sociala, libertate, generozitate și gradul de corupție. Clasamentul cuprinde 156 de țari afiliate…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache – discuții privind o posibila infrațire intre Washington și Sectorul 1 Educația și infrastructura, alte subiecte abordate in cadrul intalnirii cu doamna viceprimar al orașului Washington, Ahnna Smith In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Statele…

- „Parteneriatul industrial dintre Romaero si Sikorsky se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…

- Sorina Pintea: Problema imunoglobulinelor este partial rezolvata Ministrul Sanatații, Sorina Pintea (stanga). Foto: Arhiva RRA. Problema imunoglobulinelor este partial rezolvata dupa activarea Mecanismul de protectie civila într-o situatie de urgenta, a anuntat astazi ministrul sanatatii.…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Simona Halep revine pe teren. Liderul WTA a plecat spre Statele Unite, unde va participa la turneul de la Indian Wells. Vacanța forțata luata dupa accidentarea de la piciorul drept care a forțat-o sa se retraga in semifinalele turneului de la Doha, Simona Halep s-a recuperat și e gata sa revina pe terenul…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- California reprezinta varful de lance al inovatiei din Statele Unite ale Americii, iar acest lucru a iesit din nou in evidenta dupa ce Departamentul pentru Vehiculele cu Motor (DMV) a aprobat o lege prin care toti marii jucatori din industria emergenta a masinilor autonome isi pot testa modelele chiar…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un...

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- MApN urmeaza sa dezvolte programul major de inzestrare cu Sistemul HIMARS. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut, sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, oficialul…

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria, informeaza romaniatv.net. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca…

- Statele Unite ale Americii au cerut Rusiei sa puna capat agresiunii impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP, citeaza ziare.com.

- Prima imuno-terapie aprobata la nivel european pentru a fi folosita de catre pacienții diagnosticați cu o forma rara și agresiva de cancer de piele, lansata prima data in Germania și Marea Britanie • Aprobarea Comisiei Europene are la baza date dintr-un studiu clinic internațional, Javelin Merkel…

- Premierul Viorica Dancila, intrevedere cu ambasadorul SUA, Hans Klemm Premierul Viorica Dancila l-a primit astazi la Palatul Victoria pe ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm. Seful guvernului a accentuat în timpul discutiilor cu diplomatul american importanta unui parteneriat…

- Rata sinuciderilor din Statele Unite ale Americii a crescut cu aproape 10% dupa moartea lui Robin Williams si a inregistrat cresteri si mai mari in randul barbatilor si al persoanelor care si-au incheiat vietile intr-un mod similar cu actorul, prin sufocare, potrivit unui studiu care a fost publicat…

- Cresterea record de anul trecut a schimburilor comerciale romano-americane arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, considera George Cristian Maior, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii.

- Primii artiști anunțați pentru ediția din acest an sunt: Afrojack, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver Heldens, Steve Aoki, The Prodigy, Bonobo, Loco Dice, Nina Kraviz, Solomun, Andy C, Dub FX, Flux Pavilion, Modestep, Noisia DJ SET, Pendulum DJ SET, Wilkinson DJ…

- Furnicile, capabile sa produca in mod natural substante care omoara germenii, precum bacteriile sau ciupercile, reprezinta o sursa potentiala pentru realizarea de noi medicamente pentru tratarea infectiilor umane, au subliniat oamenii de stiinta in cadrul unui studiu recent, citat miercuri de AFP. In…

- Finala SuperBowl 2018, pe 4 februarie (in noaptea de duminica spre luni, de la 1.30. New England Patriots – Philadelphia Eagles, in ultimul act al celei de-a 52-a ediții. ”Patrioții” joaca finala pentru a treia oara in patru sezoane. In 2005, ei reușeau sa caștige consecutiv al doilea trofeu ”Vince…

- Asistența financiara acordata Republicii Moldova de catre Statele Unite ale Americii are drept scop sporirea nivelului de democrație. De aceasta parere este expertul economic Veaceslav Ionița, transmite IPN. În cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune…

- Finala SuperBowl 2018, pe 4 februarie (in noaptea de duminica spre luni, de la 1.30. New England Patriots – Philadelphia Eagles, in ultimul act al celei de-a 52-a ediții. ”Patrioții” joaca finala pentru a treia oara in patru sezoane. In 2005, ei reușeau sa caștige consecutiv al doilea trofeu ”Vince…

- Iarna va dura inca sase saptamani in Statele Unite ale Americii, a "anuntat", vineri, marmota Phil din Punxsutawney (o mica localitate din statul Pennsylvania), ale carei previziuni meteorologice se bazeaza, potrivit traditiei, pe analiza propriei umbre, informeaza foxnews.com.

- În anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de state. Primul care va sosi în țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor…

- Finala SuperBowl 2018, pe 4 februarie . New England Patriots – Philadelphia Eagles, in ultimul act al celei de-a 52-a ediții. ”Patrioții” joaca finala pentru a treia oara in patru sezoane. In 2005, ei reușeau sa caștige consecutiv al doilea trofeu ”Vince Lombardi”, al treilea din istoria francizei,…

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- Statele Unite ale Americii se arata bucuroase sa susțina imbunatațirea climatului de afaceri in Republica Moldova, cu scopul atragerii investitorilor straini și integrarii mai ample in economia globala.

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Angie Cobuț, cunoscuta dupa ce a participat la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, a cazut victima hoților, care i-au clonat cardul. Angie Cobuț s-a facut remarcata la emisiunea „Chefi la cuțite” , acolo unde l-a cerut in casatorie pe chef Catalin Scarlatescu . Angie Cobuț se afla in Thailanda și a marturisit…

- Un celebru preparat servit in cel mai populat oras din Statele Unite ale Americii, New York, care are aproape 9 milioane de locuitori, are origini romanesti, mai exact din Bucovina.Aproape ca nu exista american care sa nu fi incercat sendvisul cu pastrama facuta dupa o veche reteta, din Bucovina. ...

- O concentratie peste medie de vitamina B6 si de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel putin 50% riscul de aparitie a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa si publicat in Statele Unite ale Americii.

- Lungmetrajul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Dupa ce organizatorii Berlinalei au anuntat primele opt filme din competitie si doua titluri…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", au declarat, joi, surse ale CNN. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: „De ce ne dorim ca…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA.

- 'Atunci cand suntem intrebati care este lucrul cel mai bun de facut pentru a creste valoarea investitiilor americane spunem ca trebuie continuata lupta impotriva coruptiei. Am remarcat faptul ca anul trecut publicul romanesc a devenit tot mai putin tolerant cu coruptia si cred ca trebuie sa lucram…

- Doi din trei rusi considera ca tara lor are inamici, Statele Unite ale Americii reprezentind cel mai mare dusman, arata un sondaj publicat miercuri, relateaza themoscowtimes.com. Relatiile dintre SUA si Rusia sint la cel mai mic nivel istoric dupa presupusa interferenta a Kremlinului in alegerile americane.…

- Premierul kosovar Ramush Haradinaj n-a obtinut viza pentru Statele Unite si va fi nevoit sa renunte la o vizita programata pe taram american zilele urmatoare. Haradinaj a fost criticat fiindca e contrar Tribunalului privind crimele UCK (Armata de eliberare din Kosovo).