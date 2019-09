Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, tot mai multe cupluri din showbiz-ul romanesc anunta separarea. Insa, mai avem in lumea mondena si cupluri care sunt pregatite sa-si declare dragoste pe viata. Iata ca acum, Jimmy Dub ne-a dat vestea pe care o astepta toata lumea de mult, mult timp!

- Considerat un adevarat “devorator” de cantarețe de muzica populara, un “Don Juan” mehedințean acuzat ca s-ar fi amestecat in casnicia omului de afaceri Marcel Toader a primit o veste incredibila din partea Vioricai Dancila.

- Implinita in plan profesional, implicit si financiar, campioana sufletelor romanilor, Simona Halep, isi cauta implinirea si in plan sentimental. Si poata ca a gasit-o in bratele lui Toni Iuruc, cel care o insoteste, in ultima perioada, la mai toate evenimentele la care aceasta ia parte. Sa fie "iubaretul"…

- Simona Halep a reușit sa se califice in finala de la Wimbledon, fiind prima jucatoare din Romania care a reușit aceasta performanța, motiv pentru care tenismena a sarbatorit aceasta reușita.

- Povestea de dragoste a lui Liviu Varciu si Anda Calin a tinut primele pagini ale ziarelor o perioada lunga de timp. S-a zvonit ca s-au impacat, au facut declaratii neasteptate unul dintre celalalt, iar acum se bucura de timpul petrecut impreuna, la malul marii.

- Flavia Mihașan și iubitul ei, Marius Moldovan sunt cei mai fericiți parinți! Imediat dupa ce Flavia a dat marea veste pe contul ei de Instagram, și iubitul ei a postat aceeași fotografie emoționanta cu el și bebelușul, alaturi de un mesaj care iți va topi sufletul!

- Vesti mari pentru suporterii Astrei Giurgiu! Marele anunt a fost facut chiar de Anamaria Prodan. Dan Alexa este noul antrenor al echipei giurgiuvene. Fostul antrenor al Dunarii Calarasi i-a luat locul lui Costel Enache si a semnat un contract valabil pe doua sezoane cu Astra Giurgiu.