Carmen Șerban iubește din nou! Indragita artista a dezvaluit ca are o relație de anul trecut insa… nu are planuri de casatorie. De altfel, Carmen Șerban a marturisit recent ca daca va fi vreodata sa faca o cununie religioasa, ea nu va imbraca rochia de mireasa ci va opta pentru o rochie normala. Carmen Șerban […] The post Carmen Șerban are iubit: ”Daca se afla ca e al meu… il vor toate!” appeared first on Cancan.ro .