- Clipe de coșmar in avionul in care se afla Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii. Pilotii au fost nevoiti sa intoarca aeronava la sol. Un avion in care se afla Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost nevoit sa sa se intoarca la baza, dupa ce pilotii au simtit miros de fum […] The post…

- Un barbat in varsta de 86 de ani a murit, marți, dupa ce s-a impușcat in cap cu un pistol din al Doilea Razboi Mondial pe care-l deținea, intr-o localitate din județul Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, incidentul a avut loc,…

- Au peste 60 de ani, dar asta nu inseamna ca nu sunt deschiși senzațiilor noi. Tocmai din acest motiv i-am invitat sa se teleporteze intr-o lume virtuala, dar reala, datorita noilor tehnologii. Pentru inceput i-am intrebat ce cred ei ca țin in mana, scrie Prime.md.

- Clipe de groaza pe plaja din Costinești! In aceasta dupa-amiaza, s-a produs o explozie pe un vaporaș care face plimbari pe Marea Neagra. In urma incidentului nefericit, o persoana a fost ranita și a fost dusa de urgența la spital. Știre in curs de actualizare. The post News alert! Explozie la Costinesti!…

- Iadul s-a dezlanțuit azi-noapte la Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, unde s-a aprins focul. In ciuda eforturilor uriașe, lacașul a fost distrus de cel mai mare incendiu din Oradea, din ultimii ani, așa cum au anunțat autoritațile. Din fericire, nu s-au intregistrat victime, potrivit Inspectoratului…

- Alaltaieri, pe o zi senina, in jurul orei 15:00, s-a rupt o creanga din batranul castan trecut bine de 100 de ani. M-am deplasat de urgenta, in urma unui telefon primit, si nu mi-a venit sa cred ca o ramura imensa era la pamant. Desigur, ca orice vietate in varsta, se poate intampla asa ceva la oricine.…

- Marcel Toader a trecut prin șase casnicii eșuate, inca este optimist ca, in cele din urma, iși va intemeia o familie. Barbatul spera, inca, sa gaseasca femeia alaturi de care sa-și petreaca restul vieții. Fostul sportiv a dezvaluit și ce iși dorește de la viitoarea partenera de viața. „M-am decis sa…

- Diana Belbița, fosta concurenta de la Exatlon, s-a accidentat saptamana trecuta, in timpul unui antrenament. „Prințesa razboinica” s-a accidentat la mana in timpul unui antrenament. Bruneta abia scapase de problemele la genunchi, dupa accidentarea din timpul concursului din Republica Dominicana. Diana…