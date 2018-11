Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua, regina muzicii de petrecere, si-a surprins fanii cu noua piesa si cu barbatul alaturi de care artista a muncit la acest proiect. Care este relatia dintre cei doi artisti? HeyNews.ro iti prezinta in EXCLUSIVITATE totul despre relatia dintre artista si Mihai Sicoe. Citește și: EXCLUSIV!…

- Misha și Connect-R au divorțat in urma cu mai bine de un an, insa adevarul a ieșit la iveala abia acum cateva luni. Fanii au fost șocați, mai ales ca cei doi publicasera in ultima vreme numai poze de familie pe rețelele de socializare. Se pare ca cei doi au ramas in relații foarte bune, […] The post…

- Adevarul despre operația suferita de Carmen Bruma – In urma cu cateva zile, Carmen Bruma a ajuns la spital, acolo unde a suferit o intervenție la un picior, din cauza varicelor. Ulterior, intr-o inregistrare video, Carmen Bruma a explicat, cu amanunte, ce a pațit și de ce a decis sa apeleze la o intervenție…

- Au avut la dispozitie o luna de zile ca sa se impace si sa renunte la divort, dar au ramas ferm pe pozitii, cel putin, Carmen de la Salciua. Artista si Culita Sterp s-au prezentat din nou la notar. De data aceasta, Carmen si Culita au semnat certificatul de divort, astfel ca incepand de azi, […] The…

- In aceasta luna, se va pronunța divorțul dintre Culița Sterp și Carmen de la Salciua. Iar cantarețul a transmis un mesaj extrem de emoționant pentru una dintre femeile din viața lui. Urmeaza sa se pronunțe divorțul insa Culița Sterp și Carmen de la Salciua nu par sa fie afectați de acest lucru. Cei…

- Unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz da semne ca este pe cale sa se destrame. Relația Annei Roman cu milionarul italian Christian ar fi inceput sa scarțaie serios. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat amanunte picante din viața amoroasa a celebrului model. (Scapa de grija banilor, iți…

- O informație falsa s-a propagat cu repeziciune pe rețelele de socializare in ultimele ore. Un site autohton a raspandit vestea ca cea mai iubita artista din muzica populara și de petrecere, Carmen de la Salciua, și fostul ei soț, Culița Sterp, ar fi murit intr-un accident de mașina, iar acest mesaj…