Stiri pe aceeasi tema

- Indragita cantareața Carmen Radulescu, concurenta ”Te cunosc de undeva!” este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars, unde vorbește deschis despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

- Traian Basescu este recunoscut ca fiind un om deloc bisericos! Fostul președinte a intrat in memoria colectiva a credincioșilor cu o poza in care apare razand, in mijlocul membrilor Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Cu toate acestea, Basescu spune ca Patriarhul Daniel ar trebui sa primeasca…

- Ana Baniciu a ajuns una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi și marturisește ca ii este recunoscatoare tatalui pentru faptul ca i-a lasat moștenire aceasta dragoste pentru muzica, dar și talent...

- Ana Baniciu a ajuns una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi și marturisește ca ii este recunoscatoare tatalui pentru faptul ca i-a lasat moștenire aceasta dragoste pentru muzica, dar și talentul muzical.

- Cantareața Andreea Antonescu are o relație de 14 ani cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Artista și partenerul ei de viața au o casnicie mai aparte, dat fiind ca stau mai mult desparțiți, el aflandu-se peste Ocean, iar ea in Romania. Chiar si asa, casnicia celor doi functioneaza…

- Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Slatina, ca in partid exista opinii si personalitati diferite, insa obiectivul ramane realizarea programului de guvernare. El a...

- Monica Tatoiu este o mare iubitoare de animale și vorbește despre aceasta mare pasiune a ei, sambata, de la ora 13.00, in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor”, de la Antena Stars. Femeia de afaceri are o cu...

- Monica Tatoiu este o mare iubitoare de animale si vorbeste despre aceasta mare pasiune a ei, sambata, de la ora 13.00, in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor”, de la Antena Stars. Femeia de afaceri are o curte impresionanta si o multime de vietuitoare in ea: pasari, broaste tetoase, o iguana, caini,…