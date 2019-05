Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD au stabilit, marți, in Parlament, la discuțiile din BPN, persoana pe care o vor susține sa conduca interimar Camera Deputaților, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.PSD o susține ca Carmen Mihalcescu interimar, au spus surse din conducerea PSD. Mihalcescu este in prezent…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, candidat la alegerile europarlamentare, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca schimbarea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputatilor reprezinta o prioritate pentru partidul pe care il conduce. "Prioritara este schimbarea domnului…

- Liviu Dragnea, președintele PSD va ieși din spital vineri, urmand sa continue tratamentul pentru problemele la spate. Dragnea nu a fost de acord cu operația, astfel ca medicii vor continua sa-l țina sub supraveghere in funcție de evoluție, scrie Libertatea.ro. Liviu Dragnea și-a facut investigații…

- Liviu Dragnea si-a delegat atributiile de sef al Camerei, pentru perioada 16 - 24 martie, lui Florin Iordache, vicepresedinte al acestui for, potrivit agerpres.ro.Citește și: Explicație halucinanta! De ce nu are Romania autostrazi "In perioada 16 - 24 martie 2019 atributiile presedintelui…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis. Conducerea celor doua Camere ale Parlamentului a stabilit…

- Tudorel Toader mai are de asteptat pana va afla daca motiunea simpla prin care i se cere demiterea va fi adoptata sau respinsa in Parlament. Camera Deputatilor nu va avea sedinta de vot final in aceasta saptamana, astfel ca votul asupra motiunii simple pe Justitie va fi amanat. Biroul permanent al Camerei…

- Liviu Dragnea a fost întrebat luni de o jurnalista despre Lia Olguța Vasilescu, care "a intrat pe ușa din dos" în Guvern, pe un post de consilier, dupa ce a fost respinsa de președintele Iohannis pentru un portofoliu de ministru, iar liderul PSD a raspuns: "Suntem între…