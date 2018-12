Stiri pe aceeasi tema

- "Nu e prima data cand au cerut revocarea. Ei de fapt nici nu au votat. Astazi am vazut o incercare esuata de a prelua cu japca o institutie a statului. Vor sa ia cu japca si Parlamentul si vor sa ia si Romania. Asta e stilul lui Iohannis, asa cum a luat cu japca casele din Sibiu, asa vrea sa ia si…

- "Olguta Vasilescu lanseaza ziua si minciuna. Disperata ca nu este numita in functie de presedinte, cauta orice pretext ca sa se lege de presedinte. Presedintele nu a avut nicio legatura cu subiectul, iar Olguta Vasilescu nu face decat sa lanseze minciuni fara niciun fel de acoperire in realitate",…

- Lia Olguta Vasilescu l-a acuzat, miercuri, pe deputatul PNL Nicolae Neagu, ca i-a spus lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaunul de presedinte de sedinta, in plenul Camerei, in timp ce se cerea revocarea din functie a presedintelui Liviu Dragnea si a doi vicepresedinti PSD. In plus, potrivit Liei…

- Declarații explozive facute de Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, despre ședința in care Opoziția a incercat schimbarea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților."Nu am niciun fel de ingrijorare in ceea ce ma privește, in schimb ceea ce s-a intamplata astazi este de nedescris.…

- PNL va cere Secretariatului general al Camerei Deputaților sa trimita la Monitorul Oficial hotararile de revocare in cazul lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache, susțin surse politice din partidul liberal pentru știripesurse.ro.Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a…

- Oficialii PSD au acuzat Opoziția de încalcarea regulamentului Camerei Deputaților și nu recunosc revocarea lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache de la șefia camerei inferioare, revocare revendicata de PNL, USR și PMP.

- Liviu Dragnea a avut, miercuri, un schimb de replici dur și cu colegii din conducerea Camerei Deputaților, relateaza agențiile de presa. Potrivit surselor Hotnews.ro, Dragnea ar fi avut o noua izbucnire nervoasa in ședința Biroului Permanent, de aceasta data la adresa colegului de partid Marcel Ciolacu,…

- Dupa ce a fost unul dintre cei trei inițiatori ai scrisorii in care se cerea demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD și a Camerei Deputaților, vicepremierul Paul Stanescu critica acum demersul opoziției privind revocarea liderul social-democrat din fruntea acestei camere a Parlamentului.