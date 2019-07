Stiri pe aceeasi tema

- PSD a decis, luni, remanierea ministrilor de Interne si de Externe, Carmen Dan si Teodor Melescanu. Potrivit deciziei Comitetului Executiv National, locul lui Carmen Dan va fi luat de senatorul PSD Nicolae Moga, iar cel al lui Teodor Melescanu, portofoliul detinut de ALDE, va reveni Ramonei Manescu.…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala, Premierul Viorica Dancila a declarat ca, in perspectiva remanierii, a analizat activitatea a opt ministere. Potrivit unor surse politice, primul ministru schimbat va fi Carmen Dan (Interne), fidela lui Liviu…

- Ziua de luni va fi una decisiva pentru Guvernul Dancila. Daca in ceea ce privește lista ministrilor care vor pleca din Guvern aceasta este deja cunoscuta, in acest moment nu este foarte clar cine va fi pus in loc. Conform unor surse, in acest moment se negociaza in Guvern pentru remanierea guvernamanta.…

- Premierul Viorica Dancila a inceput evaluarea ministrilor, iar peste doua saptamani va anunta ce schimbari opereaza in Guvern. Pe lista neagra se afla Carmen Dan (Interne), Razvan Cuc (Transporturi) si Petre Daea (Agricultura), toti trei fiind...

- Ministerul de Interne a cerut imagini cu violențele din 10 august de la Agerpres, Agerpres a executat. Cea care a cerut era atunci consiliera ministrului de interne, apoi a devenit chiar șefa agenției Agerpres. Astazi, Libertatea publica inregistrarea cererii directe catre conducerea agenției. Ce face…

- Agenția publica de presa Agerpres a furnizat poliției lui Carmen Dan toate filmarile și fotografiile cu manifestanții din 10 august 2018, “ca sa fie identificați oamenii”, a scris Libertatea acum trei saptamani. Astfel au ajuns la Ministerul de Interne multe imagini care nu fusesera publicate și in…

- Premierul Viorica Dancila ar vrea sa o inlature din Guvern pe Carmen Dan, unul dintre ministrii impusi personal de Liviu Dragnea, fara legatura cu decizia partidului. In cei doi ani si jumatate de mandat, Carmen Dan a pus Ministerul de Interne in situatii stanjenitoare de mai mule ori.

- Continua aplicarea neabatuta a riscantei strategii de ”destructurare” din temelii a unor intregi structuri din cadrul Ministerului de Interne, doar pentru ca ”Fratia Blondei” din jurul lui Carmen Dan nu a reusit pana acum sa ”mute casutele” astfel incat sa poata fi ”decapati” conducatorii Directiilor…