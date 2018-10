Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre modul vestimentar adoptat de Carmen Iohannis in vizitele de stat pe care le face Klaus Iohannis. Basescu a umilit-o, pur și simplu, pe soția președintelui pentru felul in care s-a imbracat in vizita oficiala din Italia.”E o regula…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza vizita facuta de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in Italia. Pe blogul sau, Ion Cristoiu spune ca multe din aspectele cu adevarat importante legate de vizita, cum ar fi discuțiile privind poziția Romaniei privind manevrele politice din cadrul Uniunii Europene…

- "Doresc sa transmit un mesaj de solidaritate celor peste 1,2 milioane de romani din Italia. (...) Dragi romani din Italia, sunteti o forta, nu numai prin numarul mare, ci si prin faptul ca aveti un cuvant de spus in comunitatile voastre. De aceea, va indemn: 'Fiti solidari si fiti uniti!'. Fiecare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, impreuna cu prima doamna, Carmen Iohannis, se afla intr-o vizita oficiala in Italia, ocazie cu care au vizitat și Episcopia Romana din aceasta țara. Ca in multe alte cazuri, ținuta purtata de prima doamna a fost analizata și comentata, dupa unele pareri aceasta…

- Presedintele Romaniei a plecat, duminica, in Italia, aceasta fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani in aceasta țara a unui sef al statului roman. Tot duminica, președintele Iohannis si sotia sa, Carmen, au mers in vizita la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Italiei. Cu aceasta ocazie,…

- La vizita la sediul Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei, Carmen Iohannis a purtat o rochie roz cu buline negre, pana deasupra genunchiului, cu volane la maneci și cordon negru in talie. Prima Doamna s-a incalțat in sandale. Carmen Iohannis a participat și la iluminarea Columnei…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-17 octombrie a.c., o vizita de stat in Republica Italiana, aceasta fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani.Vizita are loc in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri și al aniversarii a 10 ani de la ridicarea…

- Desi inca la un an distanta, totusi alegerile prezidentiale bat la usa cu insistenta cerandu-le partidelor sa declare starea de urgenta. Cu toate ca fiecare presedinte s-a plans ca nu are destule prerogative pentru a-si indeplini sarcina de „parinte al patriei”, de „tatuc”, de prima vioara sau de ce…