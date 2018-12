Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Aceasta este prima iesire publica a lui Carmen Iohannis, dupa ce, la inceputul saptamanii, nu s-a prezentat la audierea de la Parchetul General motivand…

- Apar noi informații privind absența soției președintelui Klaus Iohannis la Parchetul General in dosarul caselor din Sibiu. Carmen Iohannis nu s-a prezentat nici astazi in fața procurorilor. Este cea de-a doua data in care Carmen Iohannis lipsește de la Parchetul General. Daca prima data soția președintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis a evitat sa spuna joi daca sotia sa, Carmen, se va prezenta la audierile de la Parchetul General in dosarul deschis ca urmare a plangerii depuse de Lumea Justitiei referitor la casele familiei din Sibiu, apreciind ca ”nu exista temei pentru astfel de discutii”.

- Anul acesta tradiționalul brad de Craciun din Piața Mare a Sibiului va fi reinterpretat in ton cu vremurile. In semn de respect pentru natura, bradul va fi anul acesta mai “verde”, urmand sa fie realizat din metal și instalații luminoase, este anunțul din partea Primariei Sibiu. Read More...

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica seara, la Roma, la iluminarea Columnei lui Traian in culorile Drapelului Romaniei.Evenimentul are loc in cadrul vizitei de stat pe care Iohannis o efectueaza in perioada 14 17 octombrie in Republica Italiana.Seful statului este insotit la eveniment de…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au participat duminica la slujba de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. Seful statului nu a anuntat daca si unde va merge la vot de referendum, informeaza News.ro. Presedintele Klaus Iohannis a mers, duminica dimineata, impreuna cu…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa au participat, duminica, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Seful statului nu a anuntat daca si unde va merge la vot de referendum.

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa au participat, duminica, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Seful statului nu a anuntat daca si unde va merge la vot de referendum.