Carmen Iohannis nu s-a prezentat nici luni la Parchetul General

Carmen Iohannis nu s-a prezentat la parchetul General pentru a fi audiat in intr-un dosar deschis ca urmare a unui denunt in legatura cu sumele de bani obtinute din inchirierea unui imobil. Sotia presedintelui Klaus Iohannis era asteptata sa se prezinte la Parchetul General in jurul orei 16.00. Prima doamna, Carmen Iohannis, a transmis la Parchet documente prin case sa justifice faptul ca nu se va prezenta nici luni, 10 decembrie, la audieri. Potrivit Digi24, soția președintelui a invocat motive medicale pentru neprezentarea la termen. Dosarul a fost deschis in urma unui denunt depus de SC Jurindex…