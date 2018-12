Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu. Aceasta este prima iesire publica a lui Carmen Iohannis, dupa ce, la inceputul saptamanii, nu s-a prezentat la audierea de la Parchetul General motivand…

- Soția președintelui Klaus Iohannis a fost chemata din nou la Parchetul General. Carmen Iohannis va fi audiata peste doua saptamani, pe data de 10 decembrie, anunța luni Antena3.- in curs de actualizare

- Președintele Klaus Iohannis evita sa spuna daca soția sa, Carmen, va merge la Parchetul General in dosarul privind casele din Sibiu, deschis in urma plangerii formulate de Lumea Justiției. Intrebat de jurnaliști despre audierea lui Carmen Iohannis, șeful statului a afirmat ca "nu exista deocamdata temei…

- "Eu nu am avut niciun dosar. Toate s-au clasat si asta se numeste ca nu am avut un dosar. Am vazut ca acest harnic Dragnea cu valizele lui - nici nu este original, asa, intre noi fie vorba, el aduna articolele pe care dumneavoastra si altii le-ati scris pe parcursul acelor cinci campanii electorale…

- Presedintele Klaus Iohannis a votat duminica seara, la Sibiu, la referendumul de revizuire a Constitutiei. In jurul orei 19,30, presedintele s-a prezentat la Scoala generala nr. 4, Sectia de votare nr. 68, pentru a-si exprima...