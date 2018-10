Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, efectueaza, in perioada 14-17 octombrie a.c., o vizita de stat in Republica Italiana. Prima zi a inclus o vizita la sediul Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei și o intrevedere cu reprezentanții cultelor religioase ortodox, greco-catolic si romano-catolic. Cu…

