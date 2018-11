Carmen Iohannis a impresionat cu ținutele purtate la Paris. Ea și Brigitte Macron au fost în centrul atenției Carmen Iohannis l-a insoțit pe soțul sau la Paris cu ocazia vizitei oficiale pe care a efectuat-o cu prilejul inaugurarii Sezonului Romania-Franța. Prima doamna a Romaniei a ales sa poarte ținute foarte elegante, care sa-i puna in valoare silueta impecabila. La intalnirea cu comunitatea romanilor din Paris, de luni seara la sediul Ambasadei Romaniei la Paris, Carmen Iohannis a ales sa poarte pana deasupra genunchilor, cu modele florale imprimate, semnata de Andreea Tincu, manecile transparente ale rochiei clos, din brocart bleu, fiind un detaliu-semnatura al noii sale colectii. La vizita de la… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

