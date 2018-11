Stiri pe aceeasi tema

- Rochia purtata de sotia lui Klaus Iohannis este din matase naturala, plisata manual, este din cea mai noua colectie a designerului, prezentata in cadrul Vienna Fashion Week. Nu este prima oara cand Prima Doamna alege creatiile brandului romanesc Andrea Tincu, datorita design-ului minimalist si detaliilor…

- Klaus Iohannis a votat la Sibiu si a mers la vot singur, fara sotia sa, Carmen Iohannis. Klaus Iohannis a votat la Sibiu si a fost insotit doar de ofiterii SPP. Klaus Iohannis nu a dorit sa le declare nimic jurnalistilor si nici sa transmita vreun mesaj alegatorilor, el urandu-le doar o seara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Bistrita Nasaud, circulatia rutiera a fost oprita in aceasta dimineata pe DN 17 Bistrita ndash; Vatra Dornei, pe raza localitatii Tureac, unde a avut loc un impact intre un autoturism si un microbuz. In urma accidentului,…

- Carmen Iohannis a preluat o noua generație de elevi. Soția președintelui Romaniei este profesoara de engleza la Colegiul ”Gheorghe Lazar” din Sibiu. Carmen Iohannis a fost o apariție impresionanta la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Prima Doamna a Romaniei a transmis cu aceasta ocazie…

- Carmen Iohannis anunta ca va preda in continuare la Sibiu si spune ca va reveni “cu mare drag” la scoala, de luni. Sotia presedintelui Klaus Iohannis este profesoara de limba engleza la Colegiul National “Gheorghe Lazar” din Sibiu, transmite News.ro . Carmen Iohannis a fost intrebata, joi, la Sibiu,…

- La ceremoniile Zilei Marinei desfasurate miercuri la Constanta, presedintele Klaus Iohannis a venit insotit de Prima Doamna. Carmen Iohannis a atras privirile celor din jur prin aparitia sa estivala. Sotia presedintelui a optat pentru o rochita alba accesorizata cu o poseta plic in nuante…