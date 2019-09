Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de persoane au murit in urma trecerii uraganului Dorian prin arhipelagul Bahamas, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’ Furtuna a lovit arhipelagul Bahamas cu forța unui uragan de categoria 5, insa ulterior intensitatea…

- Doua porturi din Florida, Miami si Fort Lauderdale au fost redeschise marti, permitand revenirea vaselor de croaziera ale caror calatorii au fost intrerupte de uraganul Dorian. Miercuri, reprezentantii Disney Cruise Line si-au aparat decizia de a isi lasa angajatii pe o insula privata din Bahamas,…

- Celebra cantareata originara din Barbados, Rihanna, a promis ca va ajuta statul insular Bahamas, care a fost devastat in ultimele zile de uraganul Dorian, potrivit dailymail.co.uk. Luni, in timp ce locuitorii statului Bahamas se confruntau cu puternicul uragan, fiind sfatuiti sa evacueze zonele afectate,…

- Trupa britanica The Rolling Stones si-a devansat cu o zi concertul programat pentru sambata la Miami, in cadrul turneului ''Stones No Filter'', din cauza uraganului Dorian care ameninta sud-estului Floridei, potrivit unui comunicat al trupei dat publicitatii joi si

- Peste un barbat s-a prabușit un mal de pamant. Omul s-a trezit ingropat de viu, iar cei care au asistat la intamplare au chemat salvatorii in ajutor. Victima era tatal unui pompier din localitate. The post Filmul unei salvari la limita. Barbat ingropat de viu, scos la suprafața dupa momente dramatice.…

- Un barbat din Miami este acuzat ca și-a impușcat nepoata din gelozie. Acesta avusese o relație amoroasa cu tanara. Barbatul a fost identificat ca fiind Stephen Myers, in varsta de 44 de ani. Victima acestuia se numește Winnie Mendoza. Tanara avea 21 de ani. Myers era unchiul tinerei. Potrivit presei…

- Si-a dorit o nuanta frumoasa, insa a iesit practic fara par in urma unei proceduri de decolorare. Potrivit victimei din Rusia, stilista ar fi tinut vopseaua prea mult timp, iar in rezultat s-a ales cu podoaba capilara distrusa.