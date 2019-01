Carmen Harra a facut dezvaluiri șocante despre anul care tocmai a inceput. Celebra clarvazatoare a vorbit despre lucrurile la care locuitorii Romaniei trebuie sa se aștepte in 2019. Carmen Harra este cunoscuta pentru previziunile pe care le face. Vedeta a vorbit, la Antena Stars, despre cum va fi anul 2019 in Romania. Celebra clarvazatoare afirma ca vor fi schimbari mari in plan social pentru romani. „Anul 2019 este guvernat de cifra 3 și de planeta Jupiter. Va fi un an de stabilitate, daca ne gandim la Biblie, la Cruce, la Sfanta Treime, triughiul este cel mai stabil element. Anul acesta va fi…