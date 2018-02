Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila critica Guvernul Tudose. Premierul Viorica Dancila a explicat joi, 15 februarie, la Antena 3, ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale regionale au probleme majore in acte, iar linia de metrou Gara de Nord-Otopeni risca sa nu…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- "Incapatanarea Laurei Codruta Kovesi de a ramane in functie ar putea duce la distrugerea DNA", avertizeaza UDMR. Presedintele Uniunii, Kelemen Hunor a vorbit, la Antena 3, despre jocurile de culise care o pot salva pe Kovesi, in ciuda unui anunt de demitere pe care l-ar putea face ministrul Justitiei.…

- S-a dat startul protestelor in toata tara. Lumea a iesit in strada in orasul lui Klaus Iohannis, Sibiu. Acestia potesteaza impotriva schimbarii legilor justitiei, dar si impotriva revolutiei fiscale a PSD-ALDE. Cateva sute de persoane se afla in centrul Sibiului in aceste momente, in Piata Mare.„Vrem…

- Finalul lunii decembrie 2017, intr-o cafenea din Bucuresti. Un italian, fost patron al unui club de fotbal din Romania, ma interpeleaza: Domnu’ ziarist, cand vorbim si noi despre bitcoin, sa facem un articol? De ce? Pai, bat si eu bitcoin, bine, nu bitcoin, dar am si eu moneda mea. De la…

- Romania a fost in 2017 in zodia protestelor. Sute de mii de oameni au protestat pe strazi, iar 2018 a inceput la fel. Modificarea legilor justitiei i-a scos pe oameni in strada. Extrem de nervos, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestelor…

- Un reprezentant al administrației prezidențiale a cerut muzeului Muzeul Guggenheim din New York sa-i imprumute un tablou semnat de Van Gogh pentru a fi expus la Casa Alba, dar drept raspuns au primit oferta de a expune o toaleta facuta din aur de 18 carate, scrie CNN. Donna Hayashi Smith de la biroul…

- Oana Zavoranu a povestit ce drama a avut loc chiar in apartamentul conjugal in care sta cu soțul ei, Alex Ashraf. Oana Zavoranu a oferit detalii cutremuratoare despre ce s-a petrecut in casa in care locuiește cu soțul ei, Alex Ashraf, cu care s-a cununat religios anul trecut . Oana Zavoranu, care a…

- Ecaterina Andronescu, senatoare a PSD, a declarat, intr-o interventie la Digi24, faptul ca o parte dintre protestatari ar fi fost platiti sa iasa in strada sa strige impotriva Puterii. „Pot sa va transmit si dumneavoastra ca sa vedeti mesajele care spun ca unii primari - si va dau exemplu concret mesaj…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde. Senatorul PSD a mai…

- Theo Rose, una dintre tinerele artiste de pe scena muzicala din Romania, are o relație cu un nepot de-al celebrului coregraf Nea Marin. Cantareața Theo Rose, care a facut-o sa planga pe Alexandra Stan cu ceva timp in urma , a fost invitata in platoul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1. Tanara…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- Acesta s-a referit la faptul ca Ludovic Orban, liderul PNL, și Dan Barna, liderul USR, au mers la Palatul Cotroceni, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, cu varianta alegerilor anticipate. Remus Borza a declarat ca, daca aceasta criza s-ar fi prelungit și am fi ajuns la alegeri anticipate,…

- Dezvaluiri neștiute despre Andreea Berecleanu. Știrista de la Antena 1 a vorbit in direct la tv, despre familia ei și despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Vedeta are o familie frumoasa și un soț care ii face toate poftele. „Pe partea de final a jurnalului imi permit sa fie mai altfel, cand…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Romania se va abtine sa stabileasca misiuni diplomatice la Ierusalim, asa dupa cum s-a stabilit prin rezolutia Adunarii Generale ONU din 21 decembrie. Acesta a fost mesajul transmis premierului israelian de catre președintele Klaus Iohannis, intr-o discuție telefonica avuta vineri de cei doi oficiali…

- Invitat la interviurile DC News, jurnalistul i-a dat exemplu pe Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. "Sunt oameni politici care se simt foarte confortabil la anumite televiziuni. Cei de dreapta se simt bine la Realitatea TV, cei de stanga se simt bine in zona Antena 3 - Romania…

- Prezentatorul de televiziune a reacționat vehement cu privire la artiștii din Romania care incaseaza sume fabuloase de la primarii pentru a susține un concert. In urma cu ceva timp, celebra cantareața Andra a fost in centrul atenției dupa ce s-a aflat ca a avut un contract fabulos cu o primarie locala,…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil împrumut. "Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe aceasta zona (n.r. - de împrumut)", a spus Tudose, într-un interviu…

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Dupa ce a prezis moartea Regelui Mihai I si accidentul rutier in care un tanar si-a pierdut viata, se pare ca ultima premonitie terifianta s-a adeverit. Astazi o personalitate celebra a parasit scena vietii. Conform afirmatiilor facute de Carmen Harra in urma cu putin timp, Romania va fi afectata de…

- Romanii i-au asteptat pe americani inca din anii '50, atunci cand comunismul s-a instalat in tara noastra. Am sperat ca odata cu integrarea in NATO vom fi si mai apropiati de SUA, iar recenta vizita a lui Klaus Iohannis la Casa Alba ne-a facut sa visam cu ochii deschisi. Intelegerea dintre cei doi…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de intalnire”: ”Romania are nevoie in continuare de președintele Klaus Iohannis, chiar stringenta, dar, din nefericire, dansul nu face altceva decat sa continue mai puțin vocal, politica fostului președinte. Care era politica…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…

- Cateva mii de persoane s-au strans, duminica seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, protestatarii fiind nemultumiti de modificarea legilor justitiei. Printre participantii la protest s-au rmarcat liderii PNL, Ludovic Orban si Raluca Turcan, dar fosti ministri tehnocrati, precum Raluca Pruna si…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, le-a dat veste proasta fanilor inaintea meciului cu Lugano. La partida cu elvetienii, vicecampioana va fi lipsita de aportul lui Denis Alibec, cel care a suferit o accidentare in meciul de campionat cu Juventus (4-0) si e in pericol sa nu mai joace in acest an…

- La terminarea intalnirii cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, președintele Klaus Iohannis a declarat, referindu-se la știrea decesului Regelui Mihai, ca este „o zi trista pentru Romania”.

- Ambasadorii statelor Uniunii Europene acreditați la București au marți ocazia sa se informeze și sa afle punctele de vedere ale președintelui Klaus Iohannis in legatura cu ceea ce se intampla in Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni, ca nu este de acord cu ideea organizarii unui miting de sustinere pentru Guvern si majoritatea parlamentara, pe care il vede ca fiind "absolut inutil", dar nu ii poate impiedica pe colegii sai care au anumite nemultumiri sa participe…

- Din sursele analistului politic Bogdan Chirieac, la Washington, comunicatul este analizat și ”nu cu ochi foarte buni”. ”Nu știu in ce masura vor fi și consecințe", a subliniat Bogdan Chirieac miercuri seara la Antena 3, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire”. Analistul politic…

- Comunicatul Departamentului de stat cu referire la justiția din România este analizat la Washington cu un ochi critic, potrivit unor surse. Dezvaluirea a fost facuta de analistul politic Bogdan Chirieac, miercuri, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. ”La…

- ”Romania e un stat suveran, iar Parlamentul legifereaza. Ar fi interesant sa ne indice ei ce articol slabește lupta impotriva corupției. Parlamentul e legitm ales și trebuie sa legifereze. Daca e un articol care ar slabi independența justiției, sa il indice. Altfel, nu poti sa spui cerem sa fie retrasa.…

- Lumea presei din Romania e in stare de soc. Un cunoscut jurnalist roman a incetat din viata. Este vorba despre Dan Papij, jurnalist la sectia “Investigatii” a Evenimentului zilei. Acesta avea 67 de ani.Citeste si: Borcea, acuzat de magistrati ca si-a FOLOSIT copiii.Cum au motivat judecatorii…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, ca liderul PSD trebuie sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. El a relatat cum e asaltat de oficialii straini cu intrebari despre situatia din Romania, acestia neintelegand cum de s-a ajuns aici. Despre circul din fata DNA,…

- „Nu m-am uitat expres, dar a fost atat de evident in toata media incat nu a putut fi evitat. Și eu cred clar ca trebuie sa demisioneze, trebuia nici sa nu ajunga acolo, insa cred ca acest tip de circ cu victimizari nu face deloc bine democrației romanești”, a declarat președintele, intrebat despre ceea…

- Dezbaterea "Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiesti" va avea loc de la ora 17.30 la Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti. "Dezbaterea are loc in contextul in care ne apropiem de intrarea in anul Centenarului Marii Uniri, un prilej important in…

- Astazi, la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat: ”Intre ministrul roman de Externe și cel american nu s-a discutat despre situația achiziției de rachete Patriot. Rex Tilleson nu a pus pe tapet aceasta problema. Am vazut ca la intrevedere a participat și Excelența Sa ambasadorul Hans…

- Economistul sef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu, spune- intr-o intalnire online pe care a avut-o cu cititorii HotNews.ro alaturi de Horia Braun, economistul sef al BCR si de Florian Libocor, economistul sef al BRD- ca nu se va incheia acest deceniu fara sa ne loveasca iar recesiunea. Economistul…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.