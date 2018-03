Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica populara, Ionela Prodan, are grave probleme de sanatate. Aceasta e internata de cateva zile si se pare ca starea intrepretei este tot mai rea! Ionela Prodan a fost internata din nou pe data de 17 martie, la Elias. Artista are probleme grave la pancreas si la ficat. In ultimele luni,…

- Ionela Prodan a ajuns la spital, informeaza romaniatv.net. Indragita cantareața de muzica populara ar fi fost dusa la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. „Da, este internata, dar doar pentru analize. Ea trebuie sa isi refaca la fiecare doua luni setul de analize.…

- Denisa Nechifor a vorbit la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, despre planurile sale, dar a divulgate și ce fel de barbat cauta și alaturi de care ar fi fericita. Vedeta care are o fetița, Rania, cu fotbalistul Adrian Cristea, spune ca iși mai dorește un copil. Doar ca acum vrea un baiețel.…

- Anamaria Prodan dorește ca fiicele sale, Rebecca și Sarah, pe care le are din casnicia anterioara celei cu Laurențiu Reghecampf, sa fie independente. Marturisirea a fost facuta de Anamaria Prodan in cadrul unei emisiuni de televiziune. Motivul ADEVARAT pentru care Ionela Prodan a ales sa plece…

- Ce lovitura a dat Gabi Enache, la finalul primei luni a acestui an! Sub o permanenta presiune la FCSB, atat din partea suporterilor, cat și a finanțatorului Gigi Becali, fotbalistul a semnat cu Rubin Kazan. Gigi a fost de acord, parțile au reziliat contractul, Gabi și-a gasit imediat de munca. Anamaria…

- S-au scurt momente neplacute pentru Daniel Iordachioaie in timp ce concureaza alaturi de Rona Hartner la „Ferma Vedetelor”. Din nefericire, partenera lui de concurs nu a fost atenta atunci cand artistului i-a fost rau, iar cea care a avut grija de el a fost Narcisa Suciu. Problemele medicale i-au pus…

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator. Bebelusul a fost transportat de un echipaj SMURD la SJU Baia Mare, insa a decedat, a declarat,…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Sora Deliei Matache este mama de cateva luni, iar acum intreahga familie se pregatește pentru botez. Delia a fost data de gol chiar de mama sa, care a fost invitata la emisiunea ”Rai, da buni”, moderata de Mihai Morar. Femeia a spus care este ocupația zilnica a artistei. „Fac naveta zilnic Berceni-Pipera.…

- Ionela Prodan parasește Romania dupa ce a fost externata din spital. Se pare ca interpreta de muzica populara are nevoie de liniște, motiv pentru care fetele acesteia au luat decizia de a-și duce mama in America. „In scurt timp, cantareata va pleca spre Vegas, asa au decis Anamaria si Anca. Acolo, ea…

- Ionela Prodan a fost externata, marti, dupa doua saptamani de investigații medicale și tratamente. Artista se simte mai bine, astfel ca medicii au decis sa o lase sa plece acasa. Ionela Prodan are o AVERE URIASA. Cati bani a strans mama Anamariei Prodan Anamaria Prodan și-a luat mama…

- Renumita cantareața de muzica populara Ionela Prodan se afla in continuare in spital, acolo unde a fost internata luna trecuta dupa ce s-a simțit rau. Artista este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria prodan și Anca, cea care a venit din America pentru a fi alaturi de mama…

- Medicii Ionelei Prodan au dat detalii despre starea acesteia de sanatate, dupa ce s-au facut numeroase speculații pe seama diagnosticului. Alerta a fost data de Florin Condurațeanu, care a declarat la tv, ca mama impresarei Anamaria Prodan se afla la Spitalul Fundeni. Se pare ca, Ionela Prodan este…

- Ce se intampla cu mama Anamariei Prodan. Impresara a facut anunțul la o saptamana dupa ce artista a fost internata la Fundeni, din cauza unor probleme grave de sanatate. Impresara a declarat ca mama ei va fi externata peste aproximativ patru zile. Anamaria Prodan a vorbit cu prezentatorul Razvan Botezatu…

- Cristi Brancu, despre starea de sanatate a Ionelei Prodan.Realizatorul tv a declarat in emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars ca a vorbit cu interpreta de muzica populara și ca aceasta urmeaza sa fie externata peste cateva zile. In cadrul emisiunii „Agenta VIP”, Cristi Brancu a tinut sa puna…

- Adevarul despre boala Ionelei Prodan. Deși la inceput s-a spus ca artista de muzica populara a fost internata in spital din cauza unor probleme la inima, se pare ca situația e mai grava. Cel care a facut totul public, este Florin Condurateanu. „Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru…

- In ultimul timp, Ionela Prodan le da emotii puternice apropiatilor din cauza problemelor de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata, iar fiica ei, Anamaria Prodan, a spus ca a fost vorba despre cateva afectiuni ale inimii. In realitate, se pare…

- Pe cine a sunat Ionela Prodan cu puțin timp inainte sa fie internata de urgența. Razvan Botezatu adeclarat in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars ca s-a speriat foarte tare atunci cand mama impresarei Anamaria i-a mulțumit ca a invitat-o in emisiune de mai multe ori. „Inainte sa se interneze,…

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. Problemele de sanatate par ca nu s-au rezolvat si sunt unele serioase pentru ca artista…

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Fiica acesteia, Anamaria Prodan, nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni.

- "Așteptam sa vedem ce se intampla cu Radu Dragușin la Juventus. Negociez intre cluburi", a fost declarația Anamariei Prodan care a pornit razboiul cu impresarul Florin Manea. Stabilit in Anglia de cațiva ani, Florin Manea a facut cateva precizari importante despre transferul lui Radu Dragușin la Juventus…

- Britanicii testeaza "cabinele pentru bețivi" Sarbatorile de Craciun si Revelion, adeseori marcate de consumul exagerat de alcool in randul britanicilor, pot sa devina o adevarata problema pentru sistemul medical din aceasta tara (National Health Service - NHS), informeaza DPA. In contextul unei…