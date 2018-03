Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a fost internata, din nou, in spital in dimineața acestei zile. Din pacate, medicii nu au vești bune pentru Anamaria Prodan, starea de sanatate a mamei sale inrautațindu-se dramatic in ultima perioada. Ionela Prodan a fost internata astazi in stare grava la Spitalul Elias din Capitala,…

- Ionela Prodan se afla in stare critica, iar medicii nu au vesti deloc bune despre starea de sanatate a cantaretei. Artista a fost internata din nou acum cateva zile, iar medicii spun ca are probleme foarte grave la pancreas si la ficat. Mai mult, familia Ionelei Prodan se asteapta la ce este mai rau.…

- Ionela Prodan este internata in stare grava, la Spitalul Elias din Capitala. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas și la ficat. Starea de sanatate a interpretei de muzica populara s-a deteriorat grav, miercuri (21 martie). Medicii i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este…

- Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la ficat, potrivit observatorulph.ro Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sanatate…

- Ionela Prodan, internata in stare grava, miercuri dimineața. Se pare ca lucrurile s-au complicat, iar medicii au sfatuit familia sa se aștepte la ce e mai rau. Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la…

- Ionela Prodan se afla intr-o stare tot mai rea si are probleme grave la pancreas si la ficat. Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Conform Ciao, medicii au sfatuit familia sa se astepte la ce e mai rau. Starea de sanatate a femeii…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns din nou la spital in acest weekend. Fiica sa, Anca, a explicat care este starea de sanatate a acesteia. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns din nou pe mana medicilor. Mama celebrei impresare Anamaria Prodan, pe care aceasta din urma…

- Partenera de viața a lui Florin Salam, Roxana Dobre, intampina niște probleme neașteptate in timpul sarcinii. Din pacate, greutatea a inceput sa ii puna probleme și sa o ingrijoreze. Medicii i-au oferit sfaturi salvatoare.

- Ionela Prodan și-a speriat toți fanii atunci cand, in luna ianuarie, a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea ei e mai buna.

- Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre fiice sale. De precizat ca, in perioada urmatoare, artista va fi dusa in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. "In scurt timp, cantareața va pleca spre Vegas, așa au decis Anamaria și Anca. Acolo,…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Ionela Prodan a trecut prin clipe grele ca urmare a problemelor de sanatate cu care s-a confruntat, dar din fericire, starea acesteia s-a imbunatatit, si a putut pleca acasa, iar acum lucrurile au intrat pe un fagas normal.

- Uniți pentru Eric. Un copil de numai 4 ani se lupta cu o boala necruțatoare La doar 4 ani, Eric Fulop a schimbat mingea de fotbal și jucariile cu perfuziile și citostaticele. Zambetul și voioșia i-au disparut de pe chip la inceputul anului, iar, de curand, medicii i-au pus un diagnostic cumplit: limfohistocitoza…

- Conform unor surse apropiate acesteia, celebra cantareata s-a internat intr-o clinica de psihiatrie pentru a se trata de depresie si de anxietate, afectiuni dezvoltate la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna nevindecabila. In ciuda faptulul ca a trecut cu brio printr-o…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de zile. Dieta…

- AnaMaria Prodan ne arata o noua imagine cu mama sa, inainte de externarea din spital. Ionela Prodan pare ca se simte din ce in ce mai bine. A renuntat la ochelari si la peruca, iar zambetul ei este molipsitor

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…

- Ionela Prodan, cunoscuta interpreta de muzica populara, se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația mamei sale și a dezvaluit ca Ionela Prodan va fi externata peste trei-patru zile. A adaugat ca mama ei se simte din ce in ce mai bine și ca este o femeie puternica, ce face fața cu brio situației in care se afla. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA.…

- Ce se intampla cu mama Anamariei Prodan. Impresara a facut anunțul la o saptamana dupa ce artista a fost internata la Fundeni, din cauza unor probleme grave de sanatate. Impresara a declarat ca mama ei va fi externata peste aproximativ patru zile. Anamaria Prodan a vorbit cu prezentatorul Razvan Botezatu…

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- Cristi Brancu, despre starea de sanatate a Ionelei Prodan.Realizatorul tv a declarat in emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars ca a vorbit cu interpreta de muzica populara și ca aceasta urmeaza sa fie externata peste cateva zile. In cadrul emisiunii „Agenta VIP”, Cristi Brancu a tinut sa puna…

- Cantareata de muzica populara Ionela Prodan a fost internata la Spitalul Universitar de Urgenta Elias in urma unor simptome cardiace si neurologice, iar starea ei evolueaza favorabil si urmeaza un tratament sub supraveghere. Prodan a fost deputata PSD de diaspora in legislatura 2012-2016, pentru…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. Problemele de sanatate par ca nu s-au rezolvat si sunt unele serioase pentru ca artista…

- Medicii constanțeni au efectuat necropsia femeii din Slobozia care a decedat in urma unei nașteri la spitalul privat Isis, din Constanța . Astfel, dupa efectuarea acesteia, legiștii confirma hemoragia interna care a dus la deces. Certificatul medico-legal eliberat de autoritați arata ca decesul femeii…

- Reprezentantii Spitalului Bagdasar-Arseni au anuntat, vineri, ca starea de sanatate a consulului onorific bulgar la Ploiesti, Rosen Rusev, este una buna, acesta fiind constient si cooperant, motiv pentru care s-a dispus transferul de la Terapie Intensiva, pe sectia de neurochirurgie.

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…

- Internata de urgenta luni dimineata in urma unor probleme cardiace, Ionela Prodan nu va fi externata din spital prea curand pentru ca au aparut complicatii, arata surse medicale. Cantareta urma sa fie externata a doua zi, dar medicii au conectat-o la un aparat!

- Ionela Prodan a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Anamaria Prodan nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni, unde medicii au intervenit instant.

- O celebra actrița de la Hollywood a incetat din viața.Este vorba de o caștigatoare a premiului Oscar, Dorothy Malone, cea care s-a stins la varsta de 92 de ani. Actrița, devenita celebra pentru aparițiile in Written on the Wind, Basic Instinct și Peyton Place, a murit din cauza naturale,…

- Jane Fonda, una dintre cele mai celebre actrite de la Hollywood, s-a operat de cancer. Vedeta le-a transmis fanilor ca se simte bine, dar ca s-ar fi asteptat sa se vindece in totalitate pana cand apare in public, lucru care nu s-a intamplat.

- Celebra actrița Jessica Falkholt a murit, devenind cea de-a cincea victima a unui tragic accident, în care și-a pierdut parinții și sora. Rudele ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau în viata, dupa ce vedeta a intrat în coma, ca urmare…

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Medicii l-au indus pe Artistul Poporului al URSS Oleg Tabakov in coma artificiala, a informat miercuri, 27 decembrie, canalul REN TV. Artistul a fost indus in stare de sedare medicala pentru a reduce presiunea asupra organelor interne. Starea actorului și a directorului artistic al Teatrului de Arta…

- Andreea, tanara de 21 de ani care a fost la un pas de moarte din cauza unei butelii defecte, este in stare stabila. Medicii sustin ca starea fetei se imbunatateste vazand cu ochii, insa au ales sa nu-i spuna faptul ca iubitul ei nu a reusit sa supravietuiasca.

- Actorul Dorel Vișan in varsta de 80 de ani, a ajuns de urgența la spital in dupa amiaza zilei de joi, 21 decembrie. El a stat aproximativ cinci ore pentru investigații și tratament, apoi a fost externat. Dorel Vișan ar fi ajuns speriat la camera de garda, unde a fost preluat de o echipa condusa de dr.…