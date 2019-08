Stiri pe aceeasi tema

- Celebra scriitoare americana Toni Morrison, caștigatoare a premiului Nobel pentru Literatura, a murit la varsta de 88 de ani, potrivit Antena 3. Familia Morrison a confirmat „cu profunda tristețe” ca...

- Mariah Carey, „prizioniera” in casnicia cu Tommy Mottola Mariah Carey si-a deschis sufletul si a vorbit public despre prima ei casnicie, cea cu Tommy Mottola, intr-un interviu acordat revistei Cosmopolitan. Celebra artista spune ca s-a simtit „prizioniera” in mariajul care a durat 5 ani, din 1993 pana…

- Tania Budi pare sa detina secretul tineretii vesnice. La varsta la care alte femei isi plimba nepotii, Tania traieste viata ca la 20 de ani. In plus, si arata ca o tanara pregtatita sa cucereasca lumea.

- Celebra vedeta mexicana Thalia a dat publicitații o fotografie care dateaza din urma cu opt ani, cand era insarcinata cu cel de-al doilea copil. In aceea perioada, vedeta a trecut printr-o mare drama, mama sa incetand din viața. Imaginea respectiva a prezinta pe Thalia insarcinata cu cel de-al doilea…

- Celebra pentru bustul ei mic, pe care si-l afiseaza ostentativ in tricouri transparente, este fara doar si poate solista Corina Bud (39 de ani). In ultimii ani, cantareata a devenit insa in ce in ce mai indrazneata cu imaginile de pe retelele sociale si a inceput usor-usor sa renunte la haine si sa…