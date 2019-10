Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul considerat principalul suspect in cazul copilei de 11 ani din Dambovita ar fi venit premeditat la “vanatoare”, in Romania, potrivit stirileprotv.roAstfel s-ar explica faptul ca in cele 4 zile petrecute aici a parcurs 700 de kilometri. Individul ar fi fost surprins in toate judetele…

- "Vedeti, acum suntem practic in campanie electorala, chit ca formal suntem in campania preelectorala, si toti competitorii incearca sa prezinte abordari si chestiuni atractive pentru electorat. Pana aici, nimic rau. Insa, trebuie sa intelegem ca ce se face acum cu acest pact, si au incercat altii…

- FEROE ROMANIA. Biletele pentru acest joc de calificare la Euro 2020 sunt disponibile online pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. FEROE ROMANIA. Partida Insulele Feroe – Romania va avea loc la 12 octombrie, de la ora 18.00, ora locala, (19.00 in Romania), pe Stadionul Torsvollur din Torshavn.…

- Este unul dintre ținuturile din Romania in care misterul se imbina cu frumusețea naturala, insa localnicii spun ca locul e blestemat pentru ca acolo s-ar fi ascuns insuși Lucifer, care ar fi dat o crunta lupta cu Dumnezeu!

- ​Cele mai multe dintre mașinile electrice aflate pe piața din România sunt înca prea noi sa fi avut nevoie de reparații semnificative, însa prin simple cautari pe Internet am gasit deja multe piese aftermarket, pe lânga opțiunea de a repara și întreține aceste automobile…

- Simona Halep a ajuns, luni, in Romania, pe aeroportul Henri Coanda, dupa ce a castigat Wimbledon 2019. Sportiva din Constanta e prima jucatoare din Romania care reuseste aceasta performanta, iar fanii au venit sa o intampine la aeroport. Unul dintre ei a iesit in evidenta, cu un mesaj special. Halep…

- Vlad Munteanu (38 de ani), managerul naționalei U21, a remarcat atenția sporita pe care jucatorii de la tineret o acorda pregatirii fizice. Federalul l-a dat exemplu pe Alexandru Pașcanu (20 de ani), fundașul lui Leicester. „Pașcanu a venit cu conserva de fasole din Anglia. Fasolea ajuta la nutriție.…

- "Elena este bine, se odihneste. Prima noaptea acasa a fost foarte frumoasa, fetita e bine, s-a odihnit, acum e prin casa se joaca cu bunica. Ne pregatim de botez, trebuie sa vedem, cu invitatiile, trebuie sa facem, daca a venit acasa. Prima data trebuie sa se acomodeze Elena cu fusul orar, si apoi…