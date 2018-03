Carmen Harra a prezis moartea lui Andrei Gheorghe? "Este extrem de dureros"

Stiri pe aceeasi tema

- Viata lui Andrei Gheorghe poate fi povestit intr-o carte cu multe file. S-a nascut in Rusia, mai exact in Lipetk, avand tata roman si mama rusoaica. A crescut apoi in Romania, unde a studiat la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi și Literaturi Straine.

- Moartea jurnalistului Andrei Gheorghe i-a lasat muti pe toti din jur, mai ales pentru ca a fost foarte cunoscut in lumea televiziunii si a radioului. Apropiatii acestuia au simti faptul ca jurnalistul trece prin transformari drastice. Mesajul postat de el i-a cutremurat pe toti.

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio și TV din Romania ar fi suferit un stop cardio-respirator in propria casa, susțin surse judiciare. Legaturile avute cu lumea sportului erau de notorietate. ...

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe i-a ingrozit pe toti. Jurnalistul a fost foarte respectat in televiziune si in radio, iar disparitia lui a lasat in urma multa durere. In declaratia de avere a acestuia sunt prezente mai multe locuinte si obiecte de arta.

- Nascut in orasul Lipetk din Rusia, Andrei Gheorghe a fost printre cele mai sonore nume ale radioului și televiziunii din Romania. Moartea lui prematura, la 56 de ani, a luat prin surprindere pe toata lumea.

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. A fost un prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Din primele cercetari se pare ca Andrei Gheorghe a suferit un stop cardiorespirator. Decesul a survenit in dimineata…

- Oamenii de radio au lansat mesaje la moartea lui Andrei Gheorghe, cel care a schimbat ideea de emisiune radio in anii ’90. Realizatori de emisiuni sau ascultatori, romanii povestesc cat de tare le-a influentat viata cel pe care il ascultau fascinati la „Midnigh Killer“, in Constanta.

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- 17 martie, 22:45. Este momentul ultimei postari publice facute de Andrei Gheorghe pe contul sau de Facebook. Aproape profetic, jurnalistul a postat o compliație de genul "best of" al replicilor sale în emisiunea care l-a facut celebru, Midnight Killer.

- Luni noapte, Romania a primit o veste trista, odata cu trecerea in neființa a jurnalistului Andrei Gheorghe. Dupa aflarea veștii, mai multe personalitați au avut reacții imediate cu privire la dispariția cunoscutului prezentator radio. Realizatorul emisiunii „In Gura Presei”, Mircea Badea, a reacționat,…

- Andrei Gheorghe a murit, la 56 de ani, fiind gasit decedat in baia locuintei sale. A fost un personaj controversat, si-a trait viata din plin si a reusit sa castige aprecierea tuturor colegilor de breasla.

- Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela. Moartea ex-balerinei l-a afectat teribil, iar barbatul a luat o decizie neașteptata. Dupa șase luni in care a trait in Spania, acesta vrea sa se intoarca in Romania și sa ajute oamenii cu probleme. „Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii.…

- Andreea Raicu a facut marturisiri de suflet. Ea a vorbit despre o perioada din viața ei cand se simțea foarte singura și neiubita. Andreea Raicu, care anul trecut a implinit 40 de ani , este o fosta prezentatoare de televiziune. De-a lungul anilor, vedeta a avut numeroase relații cu barbați celebri…

- Legislația din România este extrem de permisiva când vine vorba despre numele pe care le pot primi copiii la naștere. Poate tocmai de aceea exista cetațeni români cu prenume ca „Ministru”, „Justiția”, „Poliția”, „Superman”,…

- Moartea a doi barbati de nici 50 de ani creste, din pacate, lista victimelor pe care virusul gripal le-a facut, in actualul sezon. Doi pacienti – unul in varsta de 46 de ani din Caras-Severin si celalalt de 47 de ani, din Hunedoara – au pierit dupa ce au contractat virusul gripal tip A. Boala […] Sunt…

- Europarlamentarul social-democrat, Victor Bostinaru, a declarat, marti, ca la Congresul PSD de la sfarsitul acestei saptamani va fi adoptat un document care se refera la "Romania europeana", elaborat de el si colegul sau Dan Nica."Nu candidez pentru nicio functie de conducere la congres si…

- "Nu candidez pentru nicio functie de conducere la congres si ma bucur enorm de libertatea mea. Exista putere si fara functii si exista functii fara putere. Pot sa spun altceva - sunt extrem de bucuros ca impreuna cu colegul meu Dan Nica contribuim la un capitol extrem de semnificativ pentru momentul…

- Celebra cantareata a devenit o prezenta tot mai rara in Romania. Dupa moartea sotului ei, fostul parlamentar Victor Surdu, Angela Similea, in varsta de 71 de ani, a ales sa isi petreaca cea mai mare parte a timpului in Statele Unite, la fiul ei. Acum, s-a intors pentru a fi alaturi de prietenul ei,…

- Astazi se implinesc 65 de ani de cand a murit Iuliu Maniu. A fost unul din cei mai importanți oameni politici dintre cele doua razboaie mondiale. Victima a regimului comunist din Romania, Iuliu Maniu a intruchipat pentru mulți romani, in timpul anilor grei ai dictaturii comuniste, simbolul speranței…

- Pana la premiile Academiei Americane de Film mai sunt doar cateva zile, iar motorul de cautare Bing a facut predicții cu privire la caștigatorii statuetelor de anul acesta. Premiile Oscar 2018 vor fi decernate in cursul nopții de 4 spre 5 martie. Gala va fi transmisa in Romania, pentru al patrulea an…

- Anamaria Prodan, fiica artistei, a decis sa iși duca mama in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. Ionela Prodan pleaca din Romania. Are nevoie de tratament in STRAINATATE "Acolo, ea va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de…

- Soc la Primaria Capitalei dupa ce o companie din Turcia a castigat o licitatie de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu autobuze. In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru…

- Oamenii legii din Republica Moldova au documentat un grup criminal specializat in infractiuni grave si deosebit de grave, membri caruia fac parte din organizatia criminala „Patron”, liderul careia este autoritate criminala si care la moment isi ispaseste pedeapsa in penitenciarul din Romania.

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Mesaj incredibil primit de presedintele Klaus Iohannis chiar cand acesta se afla in vacanta in Tenerife. O tanara eleva a transmis o scrisoare deschisa pe facebook in care i-a transmis sefului statului ca atunci cand va termina liceul va pleca din Romania. De ce? Foarte simplu! Tara noastra a ajuns…

- "In contextul evolutiei schemelor de monede virtuale, inclusiv a riscurilor asociate acestora, Banca Nationala a Romaniei isi intareste pozitia exprimata prin comunicatul emis in martie 2015, cand atragea atentia asupra riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede. Banca Nationala…

- Ileana Sararoiu a incetat din viața in anul 1979, la varsta de 42 de ani, la o nunta din Calarași, din cauza unui anevrism care i-a provocat un accident vascular cerebral, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Benone Sinulescu, la un pas sa fie jefuit de cel mai renumit hot din Buzau VIDEO…

- Benone Sinulescu a afirmat ca se simte vinovat de moartea uneia dintre cele mai mari artiste pe care a avut-o Romania, interpreta de muzica populara Ileana Sararoiu. Ileana Sararoiu a fost una dintre cele mai frumoase voci de pe scena muzicala din Romania. Interpreta de muzica populara a fost considerata…

- Atac extrem de dur la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi dupa prescrierea faptelor in Dosarul Microsoft. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, fostul ministru, Alexandru Athanasiu i-a adus acuze extrem de grave lui Kovesi."Eu nu ii cunoasteam decat pe fostii colegim…

- La sase luni de la disparitia prematura a cantaretei de muzica de petrecere, Denisa, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor. Probleme de sanatate cu care se confrunta Emilian Raducu, de ceva vreme, par ca s-au accentuat in ultimele zile. Barbatul care sufera de o semipareza…

- Un medic aflat pe patul de moarte este ținut incarcerat in Penitenciarul Baia Mare. Starea lui este atat de grava incat trebuie supravegheat permanent. In octombrie 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat Romania in cazul unui deținut, bolnav incurabil, care a murit in inchisoare, pentru…

- Ce nu stiai despre Ceusescu: l-a mituit pe JR din "Dallas", traia sub papuc si bea suc de legume cu paiul Actorul american Larry Hagman, interpretul personajului J.R. Ewing din serialul de televiziune "Dallas", care a murit in noiembrie 2012, a primit bani de la Nicolae Ceausescu, pentru ca regimul…

- "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- Șerban Sturdza, unul dintre cei mai apreciați arhitecți romani și președinte al Ordinului Arhitecților din Romania, a ridicat, cu ocazia apropierii a 100 de ani de la Marea Unire, o problema majora pentru societate.

- Maria Buza, declarație emoționanta dupa moartea surorii ei. Actrița a avut puterea sa dezvaluie lucruri mai puțin știute din viața familiei sale, in ziua in care cea pe care a iubit-o foarte mult, ar fi implinit 64 de ani. Maria Buza a vorbit la Antena Stars despre un subiect sensibil. Moartea surorii…

- Adelina, sora Denisei Raducu, a venit in Romania si a facut noi dezvaluiri dureroase despre moartea regretatei cantarete de muzica de petrecere. Marti, 23 ianuarie, este ziua in care se implinesc 6 luni de la disparitia Denisei Raducu de pe aceasta lume. Sora regretatei artiste a pasit in casa surorii…

- El a mai zis ca "viitorul acestei țari arata extrem de sumbru, iar vina este una colectiva. Ma includ, deși nu am avut niciodata puterea de a-l opri pe Dragnea, oricat de antipatic mi-a fost inca de la prima intalnire". [citeste si] "Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus Iohannis…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Serviciul de Asistența Juridica pentru Minoritați ‘Miko Imre’ din cadrul UDMR anunta clasifica declaratiile premierului Mihai Tudose ca “extrem de ingrijoratoare si inspaimantatoare”. “Maghiarii din Transilvania care arboreaza steagul secuiesc, simbolul regional informal a trei județe, au fost amenințați…

- De peste 32 de ani, The Deathlist perpetua o tradiție morbida. În 1 ianuarie, publica o lista cu personalitațile care vor muri în cursul anului. Lista cuprinde 50 de nume ale unor personalitați.

- In anul Centenarului Marii Uniri, autonomia maghiara agita si mai mult apele. In cadrul unui interviu, Cozmin Gusa ii da cap in cap pe presedintii PSD si ALDE: Liviu Dragnea, respectiv Calin Popescu-Tariceanu. Consultantul politic are motive de ingrijorare in legatura cu mutarea facuta astazi de catre…

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata, miercuri noapte, la varsta de doar 26 de ani. Tanara si-a gasit sfarsitul pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala a fost descoperita prea tarziu. Cu ceva timp inainte…

- Doctorul oftalmolog Monica Pop a postat un mesaj ingrijorator pe pagina sa de Facebook, unde dezvaluie ca a primit amenințari cu moartea, pentru o decizie legata de un subiect foarte controversat.

- Trei zile de doliu national a decretat Guvernul Romaniei, in memoria Regelui Mihai l! Doar ca nu toti romanii au respectat hotararea. O mega-petrecere a avut loc la Sibiu, chiar in municipiul de unde a plecat spre Palatul Prezidential Klaus Iohhanis. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat cum…