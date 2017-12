Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european și mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european și mondial la box. Din nefericire, a murit, joi seara, in urma unui accident rutier tragic, petrecut in localitatea…

- Varul actriței Anca Pandrea a murit intr-un accident rutier inainte de Craciun. Barbatul avea 78 de ani și suferea de ceva timp de cancer. Din pacate, intr-un moment de neatenție, acesta și-a pierdut viața in timp ce se intorcea de la Focșani. Sarbatori triste pentru Anca Pandrea, care recent și-a pierdut…

- In noaptea de vineri spre sambata, pe raza orașului Campeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier, un autoturism de teren, in care se aflau patru persoane, s-a rasturnat intr-o rapa. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca BVT, un tanar de 28 de ani, din Campeni, in timp ce conducea…

- Doi tineri si-au pierdut viata, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un teribil accident de circulatie petrecut pe un drum judetean din judetul Mehedinti. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere, scrie adevarul.ro . In data de 22 decembrie, la ora 23, un barbat in varsta…

- Traficul rutier pe Valea Oltului este blocat, vineri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o duba. In urma impactului, autoturismul a luat foc, iar soferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea…

- Lucian Matusoiu, fost mare voleibalist al Universitatii Craiova, a murit, la doar 54 de ani, dupa un accident rutier petrecut in localitatea Butoiesti, din judetul Mehedinti. Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul s-a produs dupa ce Lucian Matusoiu, care se deplasa din directia Strehaia – Filiasi, ar fi…

- Studenta a ajuns in stare grava la spital, fiind diagnosticata cu fractura de bazin, fractura de gamba stanga si trauma abdominala. Cerasela a pierdut o cantitate mare de sange, iar peste 150 de oameni s-au mobilizat sa doneze pentru a o salva. A

- Accident tragic in raionul Sangerei. Preotul din satul Copaceni și soția sa au murit pe loc, dupa ce mașina lor s-a ciocnit frontal cu un alt automobil.Potrivit poliției, de vina ar fi soferul acestuia, in varsta de 26 de ani, care se indrepta spre orasul Balti.

- Un grav accident rutier, petrecut duminica la pranz, a distrus o familie din judetul Bistrita, aflata in vizita in judetul Suceava. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 12.00, in timp ce Daniel Ciuriuc, un barbat de 30 de ani din Suceava, aflat la volanul unui microbuz marca Peugeot, care se deplasa…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in judetul Suceava, traficul rutier fiind locat la aceasta ora, scrie news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Vadu Moldovei, unde…

- O persoana si a pierdut viata intr un accident rutier petrecut miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, in apropiere de municipiul Sfantu Gheorghe, iar alte patru au fost ranite, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie IJP Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin…

- O tanara a murit, iar o alta a fost grav ranita, intr-un accident petrecut, marti, in judetul Iasi, dupa ce masina condusa de una dintre ele a intrat pe contrasens si s-a izbit de un autoturism care venea din sens opus. Cele doua tinere, de 21 de ani, se aflau intr-un autoturism Hyundai cu care se…

- Un tanar de 31 de ani, din Sebeș, care lucra ca și șofer profesionist, a murit intr-un tragic accident rutier petrecut in Germania. Moartea lui Calin Galdean a indurerat sute de oameni care i-au lasat mesaje de adio pe contul de socializare. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum bun spre ceruri prieten…

- Ionela Irimia și soțul sau, Viorel Vasilica, acuza medicii de la maternitatea "Cuza Voda" din Iași de neglijența, dupa ce fiica lor a murit la aproximativ doua zile dupa naștere. Ei au depus in acest sens plangere la poliție.

- Cel putin zece refugiati sirieni au murit duminica si sapte au fost raniti intr-un accident rutier in timp ce incercau sa se sustraga unui control al politiei in sudul Turciei, a informat ziarul Hurriyet, citat de EFE.Accidentul s-a produs la 12:45 GMT pe o sosea din provincia Hatay, la doar…

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati, dupa ce masina, BMW seria 6, in care se aflau a intrat intr-un…

- Tanarul Alfred Dome, din satul Țipari, comuna Sintea Mare, a murit vineri dimineața la SCJU Arad in urma gravelor traumatisme pe care le-a suferit in accidentul rutier pe care l-a provocat. Deținea carnet de conducere de mai bine de un an, parinții sai facandu-i cadou cu ocazia majoratului…

- O femeie de 63 de ani a decedat iar nepoata acesteia, in varsta de 11 ani, a fost ranita dupa ce au fost lovite luni seara de un autoturism in tip ce traversau o trecere de pietoni din municipiul Aiud, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Alba, comisar Luminita Prodan, un tanar…

- *In jur de 100 de persoane au donat circa 8.000 de euro, suma cu care a fost cumparata o casa in Abrud *Mama copiilor a murit in luna august, intr-un accident provocat chiar de tatal copiilor Patru copii din Abrud ramași orfani de mama, care a murit intr-un accident rutier provocat chiar de tatal lor,…

- Un grav accident rutier a avut loc, aproape de miezul noptii, pe DN 72, in judetul Prahova, unde o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite.Doua autoturisme s au ciocnit, deocamdata, din cauze necunoscute, in urma impactului extrem de violent unul dintre ele rupandu se in doua.Purtatorul de cuvant…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul a avut loc pe DN 72, care face legatura intre municipiul Ploiesti si municipiul Targoviste. Doua autoturisme s-au ciocnit violent in zona Parcului industrial Ploiesti, la cativa kilometri de intrarea in oras, accidentul…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 noiembrie a.c., ora 08.08, o femeie, de 58 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe DN 39 , dinspre Constanta catre Agigea, iar pe raza localitatii Lazu, nu s ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers de pe banda 1 catre banda 2, intrand in coliziune…

- Un barbat de 39 de ani, din orasul Potcoava, a murit in urma unui accident rutier produs duminica in localitatea Valea Mare, pe DN65 Pitesti - Slatina, intre o autoutilitara si un automobil,...

- IMAGINI CUTREMURATOARE. O FAMILIE DISTRISA. TREI PERSOANE au MURIT. Un copil și parinții sai au murit. Un autoturism s-a izbit frontal de un TIR.Traficul rutier blocat. FOTO Traficul rutier este blocat in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravita in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren si in care si au pierdut viata toti cei trei pasageri din autoturism, informeaza Agerpres.ro. Un autoturism s a izbit frontal de un tir, in urma impactului cei trei…

- Accident grav pe DN22D, intre localitatea Macin și popasul Hanul Grecilor. Un adolescent de 16 ani, aflat la volanul unei mașini, a murit dupa ce autoturismul a ieșit de pe partea carosabila. Secția de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care s-a petrecut pe DN22D intre…

- Doua persoane au murit si alta a fost ranita intr-un accident rutier petrecut in noaptea de duminica spre luni in centrul municipiului Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme. Una dintre masini a lovit un stalp de iluminat, apoi un autoturism parcat, dupa care s-a oprit in sediul Inspectoratului…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dupa amiaza la un accident rutier petrecut intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, ei fiind informati ca exista persoane incarcerate, dar si scurgeri de combustibil, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.…

- Douazeci si patru dintre cele 27 de persoane care se aflau in microbuzul ce avea doar 14 locuri au murit in accident. De asemenea, a murit si soferul autobuzului.Autoritatile cerceteaza circumstantele producerii accidentului rutier. Tragedia s-a produs la Touba, unde un minicar intesat…

- Un accident rutier a curmat, duminica seara, viata unui barbat de 41, pasager intr-un autoturism al carui sofer a apasat prea tare pedala de acceleratie. Evenimentul rutier care s-a produs in orasul Pogoanele s-a soldat si cu trei raniti.

- Un accident rutier a curmat, duminica seara, viața unui barbat de 41, pasager intr-un autoturism al carui șofer a apasat prea tare pedala de accelerație. Evenimentul rutier care s-a produs in orașul Pogoanele s-a soldat și cu trei raniți. Pe fondul vitezei, intr-o curba deosebit de periculoasa, aflata…

- Cinci persoane au murit și alte trei au fost ranite miercuri dimineața, pe DN 17, în localitatea Ilișești (județul Suceava) într-un accident rutier urmat de incendiu, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Suceava, în accident…

- Accident rutier tragic in statul american Michigan. Trei copii au murit, iar sase au fost raniti dupa ce trasura cu cai in care se aflau a fost lovita violent de un pickup. Victimele au varste cuprinse intre 7 si 12 ani.

- Miercuri dupa amiaza, pe drumul E 584, intre Albina si Valea Canepii, autoutilitara Ford condusa de militar a intrat intr un TIR. Se pare ca tanarul nu a pastrat distanta regulamentara. Impactul a fost devastator.Potrivit debraila.ro, o ambulanta a ajuns la fata locului dar nu a intervenit din cauza…

- Trei romani, printre care si un copil de 3 ani, au murit marti intr-un accident rutier petrecut in Spania, in apropiere de orasul Guadiana del Caudillo. Masina in care se afla familia de romani s-a ciocnit frontal de un camion de mici dimensiuni. In urma impactului, autoturismul a iesit de pe sosea…

- UPDATE Ionuț Epureanu, purtator de cuvant al IPJ Suceava, a relatat, la Antena 3, ca cele doua mașini s-au ciocnit frontal. El a amintit ca in aceeași zona, in urma cu o saptamana, alte doua persoane au murit in urma unui accident.UPDATE Raed Arafat anunța, la Antena 3, ca elicopterul SMURD…

- O persoana și-a pierdut viața și alte doua sunt în stare grava în urma unui accident rutier petrecut luni dimineața pe Drumul Național 13 E 60, între localitațile Vânatori și Mureni, informeaza Agerpres. "Accidentul a fost semnalat la ora 7,50, pe DN 13 E60, între…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 15.30 la iesirea din localitatea Dumbraveni, unde un autocar si o autoutilitara s-au ciocnit frontal, potrivit news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea, in urma accidentului au fost grav ranite doua persoane din…

- Accident rutier grav pe o strada in regiunea Zabaikal din Rusia. Un om a murit, iar 24 au fost raniti dupa ce un autobuz s-a ciocnit frontal cu un camion.Victima este soferul masinii de mare tonaj.

- Doua persoane si-au pierdut viata, sambata seara, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu un autocar in care se aflau peste 30 de turisti din Canada. Accidentul a avut loc pe DN 13, la iesirea din Brasov catre Feldioara. ...

- Un fotbalist a murit intr-un teribil accident rutier. Alți doi sunt accidentați. Detalii incredibile de la aceasta drama. Lumea fotbalului este din nou in doliu, dupa un accident pe șosele. Un accident rutier produs ieri in Muntenegru, la Grbalj, in apropierea orașului Kotor, a indoliat fotbalul din…

- Patru oameni au murit luni intr-un grav accident de circulatie dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, pe drumul dintre Craiova si Bailesti. O singura persoana a supravietuit si a fost transportata la spital in stare grava.

