Carmen Hărău (PNL), despre legea pensiilor: Se procedează discreţionar 'Dimineata, la discutiile generale despre lege, am vazut o multime de structuri asociative ale pensionarilor, oameni de afaceri nemultumiti de ceea ce se intampla, care au invocat la fel ca noi, liberalii, lipsa de transparenta si faptul ca se procedeaza discretionar. (...) Se apeleaza la niste subterfugii electorale destul de periculoase si as zice descalificante pentru PSD - ALDE. Isi imagineaza ca, in continuare, pot sa ii pacaleasca pe pensionari. (...) Nu suntem interesati, ca liberali, ca banii din ce in ce mai multi din buzunarul pensionarilor sa cumpere marfuri din ce in ce mai putine,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

