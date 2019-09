Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de persoane au murit in urma trecerii uraganului Dorian prin arhipelagul Bahamas, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’ Furtuna a lovit arhipelagul Bahamas cu forța unui uragan de categoria 5, insa ulterior intensitatea…

- Sute de persoane au venit incepand de luni in orasul balnear Juno Beach unde se asteapta ca uraganul Dorian sa atinga pentru prima oara uscatul marti pe coasta de est a statului Florida, inainte de a-si continua drumul spre nordul SUA, relateaza EFE. Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA prevede…

- Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA prevede ca Dorian sa ajunga la 08:00 ora locala (12:00 GMT) in dreptul localitatii Juno Beach (Florida) dupa ce a devastat insulele Bahamas in ultimele zile.Potrivit ultimelor informatii furnizate de NHC, Dorian se afla la est de West Palm Beach,…

- Intensitatea uraganului Dorian a scazut in noaptea de luni spre marti, ciclonul aflat deasupra arhipelagului Bahamas fiind insotit de vanturi cu viteze de circa 205 km/h, au anuntat serviciile meteorologice americane, citate marti de AFP. Uraganul se mentine deasupra insulei Grand Bahama, iar locuitorii…

- Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, potrivit ziare.com. "Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria…

- Uraganul Dorian, insotit de ploi torentiale si vanturi cu viteze de pana la 300 de kilometri la ora, a facut ravagii, luni, in Bahamas, arhipelag din Caraibe pe care l-a lovit cu o intensitate fara egal in istoria sa, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Ciclonul isi continua traiectoria incerta…

- Uraganul Dorian, inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (ce contine cinci trepte), s-a apropiat amenintator duminica dimineata de Bahamas, insa ar putea sa ocoleasca statul american Florida, informeaza AFP. Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru…