Carmen Electra, pictorial incendiar la 46 de ani Anii parca nici nu au trecut peste Carmen Electra care, la 46 de ani, a realizat un pictorial nud incendiar. Vedeta continua sa arate impecabil, demonstrand ca zilele ei de glorie nu s-au incheiat odata cu serialul „Baywatch” care a consacrat-o. Electra a postat fotografiile care nu prea lasa loc de imaginație pe pagina sa de Instagram. In prima fotografie, Carmen a poza cu spatele la camera, in timp ce sta așezata pe un cearceaf de matase. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by Carmen Electra (@carmenelectra) on Sep 17, 2018 at 9:05am PDT O alta imagine o arata pe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

