- Neintelegerile dintre Carmen de la SElciua xi Culita Sterp nu par cE se vor termina curand. Artista a rEbufnit pe internet xi a dezvEluit cateva detalii picante referitoare la relatia dintre ea xi CulitE Sterp. Totul a luat-o razna cand CulitE a povestit tuturor cE ei nu au divortat incE, din cauza…

- Un scandal de proportii este in derulare in Ungaria. Fostul prim-ministru al Macedoniei, Nikola Gruevski pretinzand ca a fost amenintat cu moartea, a solicitat azil politic in Ungaria, dupa ce a fost condamnat definitiv in tara sa, la doi ani de inchisoare pentru abuz in serviciu si de asemenea are…

- Carmen de la SElciua a primit astEzi o veste total nea"teptatE care a bucurat-o enorm. Cunoscuta cantErea:E a primit o diplomE de onoare din partea primarului comunei in care s-a nEscut "i a crescut.

- Culi:E Sterp "i Carmen de la SElciua s-au iubit cu mare foc "i au format un cuplu atat in via:a de zi cu zi, cat "i pe scenE. Cu toate acestea, numeroase certuri au dus la separarea iremediabilE a celor doi.

- Carmen de la SElciua a avut parte de o surprizE de proportii de ziua ei. Vedeta nu a organizat nimic deoarece muncexte mult in aceastE perioadE, insE apropiatii au avut grijE ca ea sE fie cea mai fericitE, ca sErbEtoritE.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost implicat alaturi de fratii sai in manevre fiscale suspecte prin care parintii sai au evitat impozitarea, scrie marti cotidianul New York Times, citat de Reuters. Ancheta ziarului se bazeaza pe circa 200 de declaratii fiscale obtinute de jurnalisti si…

