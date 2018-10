Stiri pe aceeasi tema

- Numita “Regina R&B”, Cristina Spatar a primit astazi o veste rea de la oficialii DNA, care il ancheteaza pe fostul ei soț. Frumoasa artista a declarat ca nu are nicio legatura cu problemele judiciare in care este implicat tatal copiilor sai. Mai mult, ea a subliniat ca nu vrea sa faca niciun comentariu…

- Liviu Dragnea a aflat cand va fi judecat la Inalta Curte de Casație și Jusiție (ICCJ), in procesul in care liderul PSD contesta decizia de condamnare la inchisoare. Completul de 5 judecatori a stabilit, pentru data de 8 octombrie, primul termen al apelului facut de președintele Camerei Deputaților.…

- Milioanele de fani de pe YouTube au intrat in panicE in momentul in care au citit o "tire care i-a impietrit! "Carmen de la SElciua xi CulitE Sterp au murit intr-un accident", a fost "tirea care a ingrozit internetul.

- SurprizE de proportii pentru Simona Gherghe chiar in debutul editiei "Acces Direct" de astEzi. Frumoasa prezentatoare a primit o veste excelentE cu putin timp inainte sE intre in direct, lucru ce a fEcut-o sE radieze de fericire.

- Simona Halep este onorata dupa succesul de la Roland Garros printr-o marca postala care îi poarta numele. ”Pentru a onora performanța unei mari jucatoare de tenis, Romfilatelia introduce în circulație emisiunea de marci poștale Simona Halep, un campion…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, luni, ce subventii au primit de la stat partidele politice, in luna august. Potrivit AEP, in total, partidele politice au primit subventii in valoare de 1.095.622,62 lei. Cei mai multi bani au ajuns la PSD, iar cea mai mica suma, la PMP. PSD a primit…

- Neregulile nu s-au oprit aici pentru fiul manelistului, scrie wowbiz.ro. El a condus fara permis iar in masina s-au gasit si doua pliculete cu substante, care au fost si trimise la laborator si a fost anuntat serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate. Citeste si NICOLAE GUTA, prima…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a precizat, sambata, ca acuzatiile conform carora anumite localitati nu ar fi primit suficiente fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate de inundatii sunt total nefondate. Deputatul PNL Ionel Palar a acuzat Guvernul ca…