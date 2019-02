Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp și sora lui, Ileana, au o relație extrem de apropiata și iși cer mereu sfatul atunci cand vine vorba despre o cumpana. Așa s-a intamplat și cand Culița Sterp a luat decizia de a divorța de Carmen de la Salciua, iar sora sa a devenit cel mai de preț sfatuitor.

- Actrița Olimpia Melinte a venit la Interviurile Libertatea LIVE, unde ne-a povestit cum a ajuns sa joace in serialul "Vlad", care va avea premiera in curand la PRO TV, dar și cum se descurca in rolul de tanara mamica. Olimpia Melinte este una dintre actrițele care ne fac cinste peste hotare, fiind…

- Un foc mocnit arde intre Culița Sterp și fosta lui soție, Carmen de la Salciua. Chiar daca au decis sa se desparta in urma cu luni de zile, tot mai au unele lucruri de reproșat unul la adresa celuilalt.

- Carmen de la Salciua este o persoana extrem de deschisa și sincera și nu rateaza nicio ocazie sa-și exprime trairile pe retelele de socializare, acolo unde are o mulțime de fani. Recent, Carmen de la Salciua a postat un mesaj cu un mare impact, pe contul ei de Facebook. In urma separarii de fostul sot…

- Dupa ce a trecut printr-o noua cumpana, Carmen de la Salciua le-a transmis fanilor o urare de an nou. In cuvintele scrise, artista deschide cu mențiunea ca iși dorește, cel mai mult, sanatate. Vorbește, insa,și despre unitate și despre cum am putea fi toți mai buni.

- Carmen de la Salciua este cea mai cunoscuta si apreciata artista din muzica populara si de petrecere din Romania, care a reusit sa se faca remarcata si sa cucereasca Youtube-ul cu fiecare piesa pe care o lanseaza. Munca si eforturile cantaretei sunt insa rasplatite din plin, caci aceasta a primit de…

- Carmen de la Salciua a primit un mesaj extrem de emoționant pe contul personal de Facebook, dupa lansarea celei mai recente piese, „Curge prin vene iubirea ta”! Divortul dureros prin care a trecut, dar si acuzatiile aduse de fostul sot au transformat-o pe Carmen de la Salciua intr-o femeie extrem de…

- Fostul sot al artistei le-a povestit tuturor ca, de fapt, el și Carmen de la Salciua nu au divorțat inca, din cauza unor probleme. Acum, la doar cateva zile de la afirmațiile artistului, Carmen de la Salciua a postat un mesaj pe Facebook. Satula de acuzațiile din ultimele zile, Carmen de la Salciua…