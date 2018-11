Carmen de la Salciua și Culița Sterp au divorțat și s-au acuzat reciproc de infidelitate. Barbatul a atacat-o „sub” centura pe fosta sa soție, chiar inainte de desparțirea intens mediatizata. Carmen de la Salciua a avut un concert in Iralnda, inainte sa se desparta de soțul ei. Acolo, cei doi au colaborat pe scena, asta […] The post Carmen de la Salciua, scandal cu fostul soț! Cum a jignit-o Culita Sterp pe artista appeared first on Cancan.ro .