- LAVINIA GOSTE, cea mai iubita interpreta de muzica populara a generatiei sale, cu milioane de vizualizari insumate pe contul de youtube și mii de concerte, lanseaza piesa folclorica ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila,…

- Maria Ghiorghiu a lansat o noua premoniție ingrijoratoare. Clarvazatoarea susține ca o cantareața de muzica populara va fi implicata intr-un accident deosebit de grav. Ea susține ca a avut viziuni cu aceasta tragedie. Potrivit Mariei Ghiorghiu, artista este „o femeie subțirica la trup”. In general,…

- A devenit cunoscuta datorita muzicii populare, a dat-o pe muzica de petrecere, iar acum are de gand sa lanseze si o piesa de muzica usoara. Insa pana atunci, artista s-a filmat intrepretand una dintre piesele celebrei Whitney Houston. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica…

- Ups! Cumnatul lui Carmen de la Salciua a pațit-o! Și toate i se trag de la fratele sau celebru: Culița Sterp. Mai exact, artistul nu a ezitat sa faca publica o imagine in care fratele sau mai mic apare intr-o ipostaza in care nimeni nu iși dorește sa fie pe rețelele de socializare. Nu, nu […] The post…

- Elena Merișoreanu este foarte atenta cu imaginea sa, ii place sa fie cocheta, sa aiba un aspect bine pus la punct și reușește de fiecare data sa fie o apariție apreciata, insa ceea ce mulți au criticat de-a lungul timpului a fost faptul ca indragita interpreta de muzica populara a exagerat in privința…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara. Este o persoana deschisa, cu suflet bun, a aratat-o in atatea momente, și are și o silueta de invidiat, in ciuda varstei. Acum, se ”plange” ca are cu doua kg in plus. Cantareața de muzica populara a explicat cu le va…

- Ionela Prodan trece prin momente cumplite. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm. Tratamentele administrate pentru boala ei nu au avut efect și i-au provocat femeii și alte afecțiuni. Mama Anamariei Prodan a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din București. Ea a fost diagnosticata…

- Cantareața de muzica populara Silvana Riciu arata total diferit fața de cum arata acum in urma cu 18 ani, atunci cand a avut loc debutul ei. Interpreta de muzica populara Silvana Riciu, care a fost in lacrimi la TV in urma cu ceva timp , și-a amintit de debutul sau, din urma cu 18 ani. Se intampla in…

- - In dimineața asta, urbea in care traiți, și nu e doar o parere, are atata liniște... The post Ramona Miheț, interpreta de muzica populara: „Pe om cantecul il bucura dar, uneori, il și rascolește…” (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Cantareata de muzica populara Mariuca Verdes vrea sa aduca folclorul in scoli prin intermediul unui proiect numit ”10 pentru folclor”. Proiectul iși propune sa aduca folclorul in școli.De asemenea, promoveaza studierea folclorului in unitațile de invațamant ca materie opționala. Interpreta de muzica…

- Maria Tudor, cunoscuta interpreta de muzica populara banateana a murit la varsta de 71 de ani, potrivit ziuadevest.Maria Tudor a murit in somn, dupa cum a declarat chiar sotul ei, Luca Novac: A intrat in camera sa se odihneasca si n a mai iesitArtista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorsi de doar 2 zile din Germania, unde au sustinut doua concerte,…

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- O interpreta de muzica populara din zona noastra, Amalia Chiper Iurian, a aparut intr-o fotografie pe internet, alaturi de cunoscutul interpret Aurel Tamaș, promovand steagul secesionist al fostei Transilvanii, care este folosit de cei care doresc independența Ardealului, chiar in anul centenarului…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Culita Sterp, unul dintre cei mai apreciati artisti de muzica populara si muzica de petrecere, a descris momentul in care a cunoscut-o pe sotia lui, indragita cantareata Carmen de la Salciua. Cei doi s-au cunoscut, in urma cu mai bine de 2 ani, la un botez, iar de atunci traiesc o poveste de dragoste.…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Marcel Toader si Maria Constantin au divortat la finalul lunii ianuarie. Separarea a avut loc in mare secret, la notar. In ultimele sase luni, fostul sportiv a acuzat-o pe interpreta de muzica populara ca l-a inselat in mai multe randuri.A A A

- Interpreta de muzica populara din Gorj, Mariana Pitigoi Maracine, a decedat astazi. Anuntul a fost facut de solista de muzica populara Elena Soare.Iubita mea Mariana. Cu cine mai vorbesc eu Aveai incredere in mine ca am sa reusesc sa rezolv problema artistilor umiliti. Erai dezamagita de nedreptati.…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- Indragita interpreta de muzica populara din Gorj, Ileana Laceanu, și-a petrecut ziua de naștere in cadrul unei emisiuni TV. Artista a fost prezenta alaturi de moderatorii emisiunii și de interpretele Maria Loga, Maria Ghinea și Aura Stoican. Cantareața a primit un tort cu chipul sau, din…

- Irina Loghin, clipe de cosmar peste Ocean. A fost infestata cu un virus care a ucis oameni in America. Acum este acasa, insa in stare delicata! „Cum am ajuns in tara am mers de urgenta la medic. Dupa nopti pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sambata, duminica in…

- Panica in randul admiratoriilor cuplului de muzica populara si de petrecere Culita Sterp si Carmen de la Salciua. Artista a facut un anunt socant pe o retea de socializare, la scurt timp dupa ce a imbracat rochia alba de mireasa si a devenit in acte sotia lui Culita Sterp. Prietenii virtuali au inceput…

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…

- Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania, In plus, artista este si o mare iubitoare de animale, de-a lungul timpului avand mai multi caini si pisici. Recent, cantareata a primit o lovitura teribila, dupa ce si-a pierdut felina pe care o iubea enorm.…

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Interpreta de muzica populara Veta Biris s-a casatorit la 17 ani si, pentru ca a locuit cu viitorul sot inainte sa imbrace rochia alba de mireasa, ea n-a mai fost primita in biserica, la nunta. Cantareata de muzica populara Veta Biris (68 de ani) a implinit 50 de ani de activitate, eveniment marcat…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a aflat lucruri despre sarcina la o emisiune de televiziune, din partea unui clarvazator. Cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu s-a cununat religios in luna februarie a anului trecut . Claudia Gițulescu, care a fost la terapeut inainte de nunta…

- O cunoscuta interpreta de muzica populara a investit circa 150.000 de euro in costume populare, carora le-a oferit un spatiu special in casa si viata ei si cu care are o relatie speciala.

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Artistii Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, traiesc o frumoasa poveste de dragoste si se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. In aceasta perioada, cei doi indragostiti petrec o vacanta de vis in Portugalia. Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

