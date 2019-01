Carmen de la Sălciua s-a destăinuit în fața fanilor! „M-a costat atâtea furtuni să o am” Carmen de la Salciua este o persoana extrem de deschisa și sincera și nu rateaza nicio ocazie sa-și exprime trairile pe retelele de socializare, acolo unde are o mulțime de fani. Recent, Carmen de la Salciua a postat un mesaj cu un mare impact, pe contul ei de Facebook. In urma separarii de fostul sot si a tuturor problemelor derivate de aici, Carmen de la Salciua a hotarat sa porneasca in 2019 cu sufletul curat. Artista le-a martuirisit fanilor sai ca si-a gasit, in sfarsit, linistea! „Se numește LINIȘTE! Dar m-a costat atatea furtuni sa o am ”, este mesajul postat de Carmen de la Salciua, pe… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

