- E frumoasa si iubita de fani dar, ca orice artist, are parte si de critici rautacioase. Pentru cei din urma, cantareata le-a transmis un mesaj. Carmen de la Salciua este fara doar si poate una dintre cele mai frumoase si apreciate artiste de muzica populara si de petrecere din Romania, iar succesul…

- Vicepreședintele PSD, Ecaterina Andronescu, și-a prezentat candidatura la funcția de președinte executiv al PSD. Senatorul susține ca o astfel de competiție nu este una in care poate decide „un singur om cine candideaza și cine nu”. Astfel, fostul ministru al Educației a oferit informații despre temele…

- Dupa Egiptul elenistic, Marea Piramida din Gizeh, Gradinile suspendate ale Semiramidei, Templul zeiței Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olympia, Mausoleul din Halicarnas, Colosul din Rhodos, Farul din Alexandria, cea de-a opta minune a lumii este Carmen de la Salciua. Cel puțin, așa ii spune iubitul…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorsi de doar 2 zile din Germania, unde au sustinut doua concerte,…

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Culita Sterp, unul dintre cei mai apreciati artisti de muzica populara si muzica de petrecere, a descris momentul in care a cunoscut-o pe sotia lui, indragita cantareata Carmen de la Salciua. Cei doi s-au cunoscut, in urma cu mai bine de 2 ani, la un botez, iar de atunci traiesc o poveste de dragoste.…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Pentru ca toata lumea ii intreaba pe Culita Sterp si Carmen de la Salciua cand au de gand sa faca un copil, Culita Sterp s-a gandit sa potoleasca putin spiritele si sa ii asigure pe curiosi ca lucrul asta se va intampla in viitorul apropiat. A

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie chiar de Valentine's Day, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Drept dovada…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie de Ziua Indragostilor, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Culita si Carmen…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, suparata foc pe cei care incearca sa o compare cu regretata cantareata Denisa Raducu. Ieri, Carmen de la Salciua si-a surprins fanii cu un nou look. Mai exact, artista s-a facut blonda. Imediat guriile rele…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, s-a plictisit de look-ul pe care l-a afisat ani intregi si a hotarat ca are nevoie de o schimbare totala a aspectului ei. Fanii au reactionat imediat si i-au apreciat decizia, desi nu se asteptau.A

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, s-a plictisit de look-ul pe care l-a afisat ani intregi si a hotarat ca are nevoie de o schimbare totala a aspectului ei. Fanii au reactionat imediat si i-au apreciat decizia, desi nu se asteptau. Cantareata…

- Panica in randul admiratoriilor cuplului de muzica populara si de petrecere Culita Sterp si Carmen de la Salciua. Artista a facut un anunt socant pe o retea de socializare, la scurt timp dupa ce a imbracat rochia alba de mireasa si a devenit in acte sotia lui Culita Sterp. Prietenii virtuali au inceput…

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase si de succes cupluri de pe scena muzicala din Romania, dar si din viata de zi cu zi. Culita Sterp si Carmen de la Salciua se iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Artistul a postat un mesaj emotionant pentru sotia lui. Postarea a strans in doar cateva minute sute…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

- Acuzatii grave la adresa patronului Million Dolars din Resita si a mai multor apropiati dupa ce doua vedete din lumea manelelor sustin ca au fost la un pas sa fie agresate. Carmen de la Salciua si Culita Sterp sustin chiar ca trei colegi de-ai lor au fost loviti de apropiati ai patronului. ”Dragi prieteni…

- Catalin Radu, cel care i-a atacat pe artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua dupa ce au sustinut un concert in clubul acestuia din Bistrita, este un controversat om de afaceri local. Catalin Radu are cinci ani de pușcarie in spate, pe care i-a petrecut la Penitenciarul Timișoara. In anul 2005,…

- Artiștii Culița Sterp și Carmen de la Salciua au fost atacați de patronul unui club din Resita. Cei doi au marturisit ca au fost la un pas de a fi batuti de un barbat care este proprietarul unui club, unde artistii au fost invitati sa cante. Cantaretul sustine ca patronul localului ar fi fost nemultumit…

- Artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca au fost atacati de patronul unui club din Resita. Cantareata spune ca patronul localului ar fi fost nemultumit de faptul ca nu a cantat non-stop si la un moment dat a devenit violent cu ea si cu sotul ei, dar si cu intreaga ei trupa.A

- Momente de groaza pentru cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Cei doi formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena.

- MESAJ DE CRACIUN. "De Craciun gandul ne poarta catre casa indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi care aduc implinire si liniste in vietile noastre", a transmis presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a ales…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, formeaza un cuplu de succes atat pe scena, cat si in viata de zi cu zi. Cei doi se bucura de mare succes in randul ascultatorilor de muzica de petrecere si populara. Dovada stau milioanele de vizualizari la piesele lansate pana in prezent si miile de Like-uri de…