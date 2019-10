Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi și iși traiește viața pe scena, acolo unde iubește sa le transmita oamenilor emoții și sa iși incante fanii cu melodiile ei.

- Oficial, au divorțat in urma cu un an, insa cu toate astea fanii continua sa spera la o impacare intre Carmen de la Salciua și Culița Sterp. Faptul ca cei doi obișnuiesc sa-și petreaca timpul impreuna tot mai des in ultima perioada de timp le da de gandi unora, motiv pentru care zvonuri potrivit carora…

- O cunoscuta și iubita intrepreta de muzica populara traiește cele mai frumoase și intense momente din viata ei. Pe langa cariera de succes și in plina ascensiune, aceasta mai are un motiv in plus de bucurie. De 1 an, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un coleg de breasla. Ei formeaza cel mai…

- Carmen de la Salciua ne-a obișnuit ca fiecare melodie pe care o lanseaza sa ajunga hit. Artista nu se dezminte nici cu noua piesa „Noapte buna, iubi”, care este noul hit al acestei toamne. Videoclipul piesei lansat in urma cu o saptamana de celebra cantareața de muzica de petrecere este pe primul loc…

- Delia a imitat-o pe Carmen de la Salciua fix cu melodia „Noapte buna, iubi” cu care cantareața de muzica de petrecere a detronat-o de pe locul #1 in Trending, pe Youtube Romania. Afla ce a declarat Carmen de la Salciua dupa ce a fost imitata de Delia! Celebra cantareața a fost invitata la emisiunea…

- Cu o semnatura descrisa adesea ca fiind de atmosfera, CELESTAL este gata sa iși lanseze urmatorul single – VOODOO – in colaborare cu cantareața americana Rachel Pearl. Piesa este o experiența unica – versurile și ritmul se combina intr-un mod fascinant. Prin colaborarea cu artista americana Rachel Pearl…

- „Costa”, cel mai nou single lansat de Ruby, imbina un sound fresh cu un videoclip hot, plin de branduri high-end, decoruri luxoase și femei frumoase. Piesa este produsa in studiourile Midiots. Muzica și versurile sunt rezultatul colaborarii dintre Shift, Enri Demi, Adelina Stanga, Horace și Max Kissaru.…

- Andreea Antonescu lanseaza prima piesa dupa ce a anuntat ca divorteaza Dupa ce a reunit trupa Andre cu Andreea Balan si dupa ce a anuntat ca divorteaza de sotul ei, Andreea Antonescu lanseaza „Iubirea pe acte”, o piesa ce beneficiaza de un videoclip urban, filmat in Los Angeles. Artista ne surprinde…