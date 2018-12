Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua se bucura de un succes rasunator. Artista are un nou videoclip, la piesa "Curge prin vene iubirea ta"! Clipul este unul atipic, de care fanii s-au indragostit si deja face ravagii pe Youtube. Textul melodiei si muzica sunt realizate de Carmen de la Salciua, iar de orchestratie…

- Carmen de la Salciua una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara si de petrecere a generatiei sale, cu milioane de vizualizari insumate pe contul de YouTube și mii de concerte, lanseaza cea mai emotionanta piesa de dragoste din cariera: „Curge prin vene iubirea ta”. Fanii au fost cuceriți…

- Carmen de la Salciua nu se sfiește niciodata sa-și arate dragostea pentru persoanele importante din viața ei. Mai mult decat atat, artista alege intotdeauna sa-și impartașeasca in mod public sentimentele, obișnuindu-și fanii cu mesaje emoționante. Citește și: INTERVIU EXCLUSIV! Carmen de la Salciua,…

- 1 Decembrie 2018 – Ziua Naționala a Romaniei și Centenar al Marii Uniri / Nume mari ale muzicii romanesti vor urca pe scena la Alexandria in Eveniment / on 23/11/2018 at 14:01 / In acest an, la 1 Decembrie sarbatorim Centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918…

- Luna noiembrie aduce in Bucuresti concerte diverse, de la cel sustinut de interpretul de jazz Al Di Meola si trei reprezentatii ale pianistului Havasi la un show promis de Annihilator, carora li se adauga artisti precum Carla's Dreams, Eivind Aarset Quartet, Delia, Vama, The Motans si Smiley.

- Carmen de la Salciua abordeaza in cea mai recenta piesa a ei, „Coboara Doamne pe pamant", un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in societatea romaneasca: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sanatatea noastra, uitam sa iubim, uitam sa fim…

- Casa de discuri Global Records, care reprezinta artiștii momentului precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Mark Stam, Nicoleta Nuca, Vanotek, da șansa unor compozitori și producatori muzicali talentați sa se faca auziți. Producatorii și compozitorii care știu ca au potențial…