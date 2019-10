Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Carmen de la Salciua si Cosmin Isaila s-au despartit a uimit pe toata lumea. In plus, mai multe surse apropiate artistei au precizat ca aceasta ar fi la un pas sa impace cu fostul sot, Culita Sterp.

- Razvan de la Oradea, un cunoscut cantaret de manele, s-a stins din viata dupa ce a suferit patru stopuri cardio-respiratorii, la doar 35 de ani. Acum, toti cei care l-au cunoscut si care l-au indragit il plang. Printre acestia se numara si Carmen de la Salciua. Artista este devastata de moartea unului…

- Carmen de la Salciua traiește de un an de zile o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Cosmin Isaila, un tanar afacerist din Sibiu. Artista a postat o poza cu partenerul ei de viața, iar reacțiile fanilor au lasat-o fara cuvinte! Citește și: VIDEO. Carmen de la Salciua, mai tare decat…

- FELICITARI Sfanta Maria 2019. Cele mai frumoase mesaje, 15 august/ Deși in 15 august e Adormirea Maicii Domnului și, in mod normal, ziua celor de poarta numele Sfintei Maria se sarbatorește in 8 septembrie, oamenii aleg sa-și cinsteasca numele in 15 august. FELICITARI Sfanta Maria 2019. Cele…

- Medicul Monica Pop vine cu vești despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu, aflat in spital de la inceputul lunii mai. Aceasta l-a vizitat pe artist și susține ca se afla intr-un real progres.

- MESAJE de Sfantul Ilie 2019. La mulți ani, plini de fericire și de impliniri! Sa te pupe norocul și sa ai numai zambete și soare in calea ta! MESAJE de Sfantul Ilie 2019. Astazi e ziua ta, Ilie, o zi ce-o iau drept garantie, ca oameni de nadejde mai sunt pe asta lume. Asemeni tie, din nume…

- Soarele a rasarit pe strada lui Carmen de la Salciua dupa divortul de Culita Sterp. Chiar daca a trecut prin clipe grele, acum artista este fericita si implinita alaturi de Cosmin Isaila.

- Carmen de la Salciua s-a lasat pe mana specialiștilor care i-au oferit o noua schimbare de look fresh, de vara. Rezultatul final este uluitor și i-a luat pe fanii acesteia prin surprindere cand au vazut-o cu o tunsoare foarte indrazneața. Citește și: Carmen de la Salciua, dezvaluiri neașteptate despre…