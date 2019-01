Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Carmen de la Salciua și Culița Sterp pare sa se aprinda tot mai mult, pe zi ce trece. Artista a lansat un adevarat atac la adresa familiei soțului sau, pe rețelele de socializare.

- Dupa ce a anunțat ca-l da in judecata pe Culița Sterp, Carmen de la Salciua face noi dezvaluiri! Indragita artista a decis sa il puna la punct pe (inca) soțul ei și, mai mult decat atat, sa demonstreze ca afirmațiile lui sunt false. Citește și: Carmen de la Salciua e hotarata: ”Il tarasc pe la poliție…

- S-au desparțit cu mare tam-tam! Carmen de la Salciua și Culița Sterp au fost protagoniștii unui mega scandal, care parea sa se fi stins. Dupa ce s-a aflat ca cei doi, de fapt, nu au divorțat, au aparut flacarile speranței pentru fani.

- Legal sunt casatoriți, dar merg pe drumuri separate. Nu mai e cale de intors pentru Culița Sterp și Carmen de la Salciua, iar recent artistul a fost surprins in compania unei domnișoare misterioase.

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua nu au divorțat! Cel puțin pentru moment. Bomba a fost aruncata chiar de artist. In urma cu mai multe luni, cei doi s-au acuzat reciproc de infidelitate și au decis sa mearga pe drumuri diferite. Dar, in prezent, in acte, sunt casatoriți! Chiar și in aceste condiții,…

- Deși toata lumea știa ca cei doi interpreți de muzica populara, Culița Sterp și Carmen de la Salciua au divorțat, iar acum sunt doi oameni liberi, artistul rupe tacerea și arunca bomba! De fapt, cei doi sunt inca soț și soție!

- Carmen de la Salciua si-a luat fanii prin surprindere cand si-a prezentat noul videoclip. Nu doar meloda a fost cea care i-a impresionat pe fani, ci si barbatul alaturi de care se afla artista, dupa despartirea de Culita Sterp.