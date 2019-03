Carmen de la Sălciua a DEZVĂLUIT la ce vârstă a avut PRIMUL IUBIT! Nu o să-ți vină să crezi! Cantareața Carmen de la Salciua a fost intotdeauna genul de persoana publica ce nu se sfiește sa pastreze legatura cu fanii ei. Deși timpul nu prea ii permite, vedeta le este acestora aproape, atat cat este posibil. Citește și: FOTO / Carmen de la Salciua e incredibil de HOT! Cantareața s-a pozat in lenjerie intima, intr-o camera de hotel Carmen de la Salciua este foarte activa pe rețelele de socializare, acolo unde le raspunde fanilor la diversele curiozitați pe care aceștia le au. Intrebata de o admiratoare la ce varsta a avut primul iubit, artista nu a avut nicio reținere sa recunoasca. Celebra… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

