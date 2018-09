Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan anunta ca isi asuma modificarea legislatiei privind adunarile publice: Orice interventie a structurilor statului sa nu mai poata fi pusa sub semnul indoieli, a spus ministrul, marti, in cadrul audierii in comisia de aparare a Senatului, pe tema protestului violent din 10 august. Carmen Dan…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reiterat, marți, in timpul audierii in Comisia de Aparare și Ordine Publica a Senatului, faptul ca Jandarmeria a acționat conform legii. “Pana in data de 10 august cand eu am revenit la minister, la comanda MAI a fost secretarul de stat pe Ordine Publica,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reafirmat marti ca nu este persoana abilitata sa stabileasca "vinovatii" pentru violentele produse la mitingul din 10 august, aratand ca sunt institutii cu atributii...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca cei de la Jandarmerie sunt indreptațiți sa depuna plangere penala la DIICOT pentru ceea ce s-a intamplat in Piața Victoriei, in 10 august. Carmen Dan a evitat sa spuna daca in 10 august a fost vorba despre o tentativa de lovitura de stat.”Fiecare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, ca nu este nevoie ca prefectul sa semneze ordinul de interventie a Jandarmeriei in cazul unor proteste violente.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, si seful DSU, Raed Arafat, participa la sedinta de marti a Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, in contextul solicitarii liberalilor de a oferi explicatii despre protestele violente din 10 august.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a susținut, duminica, o declarație de presa, la sediul MAI, avand ca tema evenimentele de la manifestațiile din data de 10 august. Carmen Dan a spus ca numarul persoanelor violente a fost de mai multe sute, chiar o mie, in special membri ai galeriilor de fotbal. Ministrul…