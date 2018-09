"Nu am avut timp sa il urmaresc pe domnul Ponta, cred ca este o declaratie care in ultima perioada e in nota in care imbraca iesirile publice. Este parerea dansului, de ce ar trebui sa o comentez eu? Sunt convinsa ca cunoasteti si astazi am fost, alaturi de colegii mei, in Comisia de aparare din Senat si cred ca foarte multe dintre scenariile iscate pe marginea acestui subiect, lansate in ultima vreme, au fost desfiintate, daca pot sa spun asa.

Si astept ca lucrurile sa intre pe un fagas normal pentru ca, pana la urma, exista o ancheta in curs, mi se pare absolut firesc sa privim acel…