- Ministrul de Interne, Carmen Dan lanseaza o serie de acuzații grave la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care il acuza ca iși depașește atribuțiile, dar și fața de procurorul general Augustin Lazar și implicarea lui in dosarul protestelor din 10...

- "Consider ca presedintele Romaniei s-a antepronuntat, pentru ca toata lumea isi aminteste iesirea publica, imediat dupa evenimentele din 10 august, in care s-a pronuntat foarte clar in sensul constatarii publice ca Jandarmeria a actionat violent. Ulterior, i-a cerut procurorului general sa se sesizeze…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca anchetarea sefilor Jandarmeriei si a unui secretar de stat dupa protestul din 10 august nu este decat ”o alta incercare de intimidare a unei institutii fundamentale a statului”, dar sustine ca acestia vor fi pusi la dispozitie in conditiile prevazute…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca, din cunoștințele sale, cea care conduce Parchetul General este de fapt fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, afirmand ca s-ar incerca deschiderea unui dosar penal pe numele ministrului Carmen Dan."Este incalificabil. In orice țara din Europa…

